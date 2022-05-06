Шмыгаль: Спецслужбы стран-партнеров сообщают, что в РФ 9 мая намерены объявить войну Украине

"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения – 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждают в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это – будем смотреть", - сказал Шмыгаль.

По его словам, если российские оккупанты пойдут на этот шаг, то лишь подтвердят, что объявили войну всему цивилизованному миру и демократическим ценностям.

"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае, мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором", – подчеркнул премьер-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)