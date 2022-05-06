Шмыгаль: Спецслужбы стран-партнеров сообщают, что в РФ 9 мая намерены объявить войну Украине

"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения – 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждают в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это – будем смотреть", - сказал Шмыгаль.
По его словам, если российские оккупанты пойдут на этот шаг, то лишь подтвердят, что объявили войну всему цивилизованному миру и демократическим ценностям.
"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае, мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором", – подчеркнул премьер-министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что президент России Владимир Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России проведут под призмой того, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".
В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая.