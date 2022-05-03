"Украина выиграет эту войну". Бывший американский военный бросил работу на ТВ и приехал воевать за Украину

Нэнс имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке, а затем работал аналитиком по вопросам кибертерроризма и безопасности на канале NBC. Когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, он решил приехать, чтобы своими глазами оценить ситуацию.

"Я приехал сюда в январе. В ноябре и декабре мы видели наращивание сил. И мы были здесь до конца февраля, чтобы сделать анализ российских войск: сколько у них танков, где они расположились", – говорит американец.

Он ездил по разным направлениям, чтобы понять, откуда могут прийти россияне, посетил разные населенные пункты. Накануне нападения России экс-военный покинул Украину, 23 февраля он приземлился в Дублине и узнал, что вторжение началось. За войной он следил по новостям. Когда американец услышал заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании Интернационального легиона, то решил вернуться в Украину, чтобы воевать. Это был последний день Нэнса на телевидении.

"Меня спросили, сколько времени понадобится, чтобы Украина упала. И я ответил: "Я скажу кое-что непопулярное. Украина выиграет эту войну. Выиграет. То есть она уничтожит российскую армию", – вспоминает он.

По словам Нэнса, у него была военная техника на тысячи долларов – из Ирака, Ливии, Сирии.

"У меня достаточно техники для небольшой армии. Поэтому я собрал все это и пожертвовал легиону. Я взял свое личное снаряжение: бронежилет, шлем, все, что мне нужно. И пошел в украинское посольство в Вашингтоне, встретился с атташе по вопросам обороны, он сразу же посмотрел на мои документы и сказал: "О да, вы квалифицированы", – вспоминает он.

Но главной причиной, по которой американец вступил в легион, является один телефонный звонок.

"Мне звонили друзья, которые были в Авдеевке, и говорили: "Слушай, мы сегодня умрем". Они были там несколько лет. Но сейчас там сотни ракет. И они сказали: "Мы погибнем. Прощай". Меня это просто раздавило. И очень разозлило", – говорит Нэнс.

По его словам, у россиян не хватает танков, людей и ресурсов, чтобы победить украинцев. А если у войск нет танков и не хватает людей, то фактически нет и армии, уверен Нэнс. В таком случае ВСУ смогут продвигаться вперед, а россиянам не будет чем защититься. Поэтому он прогнозирует, что битва на востоке провалится для россиян.

"И если Украина продолжит атаковать в июне, июле, думаю, они вернут Херсон. У России нет людей и сил", – считает американец.

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