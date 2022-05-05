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В Белом доме считают, что РФ уже проиграла войну Украине

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Псаки о РФ: Они уже проиграли по своему же определению. Они не захватили Украину
Псаки о РФ: Они уже проиграли – по своему же определению. Они не захватили Украину
Фото: EPA

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 4 мая заявила, что Россия уже проиграла в войне против Украины. Заявление Псаки опубликовано на сайте Белого дома.

"Украинцы будут определять, как для них будет выглядеть успешный исход. Но я считаю важным отметить и не упустить из виду то, как это определили россияне. Они уже проиграли – по своему же определению. Они не захватили Украину. Президент [РФ Владимир] Путин не собирается маршировать по улицам Киева", – сказала она.

Псаки подчеркнула, что РФ не будет владеть территориальной целостностью и суверенитетом Украины и ей не удалось разделить НАТО.

"Итак, на данный момент: да, то, что мы пытаемся сделать, это – укрепить их позиции за столом переговоров, как путем поставки оружия на поле боя, так и поддержать их в любых нуждах, которые у них есть", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Офисе президента Украины говорили, что российские военные хотят взять Киев под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

Захват Киева для РФ провалился – 2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В дальнейшем Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины для оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, война, Джен Псаки, Белый дом, война России против Украины
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