Ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны – Шольц

По словам Шольца, "агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мировым порядком, установившимся после окончания холодной войны".
"Ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к экономическому и социальному развитию собственной страны", – цитирует Шольца NDR.de.
Канцлер считает, что Путин создал "принципиально новую реальность", в которой Запад должен уметь действовать, а если главе Кремля это "сойдет с рук, это станет угрозой мировому праву".
Шольц заявил также, что "Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины" и он ее не выиграет", пишет Welt. Он подчеркнул, что помощь Украине в защите ее демократии и свободы означает защиту демократии и свободы Западной Европы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.