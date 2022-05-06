Ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны – Шольц

По словам Шольца, "агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мировым порядком, установившимся после окончания холодной войны".

"Ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к экономическому и социальному развитию собственной страны", – цитирует Шольца NDR.de.

Канцлер считает, что Путин создал "принципиально новую реальность", в которой Запад должен уметь действовать, а если главе Кремля это "сойдет с рук, это станет угрозой мировому праву".

Шольц заявил также, что "Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины" и он ее не выиграет", пишет Welt. Он подчеркнул, что помощь Украине в защите ее демократии и свободы означает защиту демократии и свободы Западной Европы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)