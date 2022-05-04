Лозунг 8-го и 9 мая в этом году будет "Победили нацистов – победим и рашистов!" – Украинский институт национальной памяти

"Восьмой год подряд Украина на государственном уровне последовательно внедряет европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Мы чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого самого кровавого конфликта в истории человечества. В то же время для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на независимость и территориальную целостность, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

В УИНП подчеркнули, что для украинцев противостояние российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, который ради достижения цели не гнушается ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества.

"В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – российская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней "Помним – побеждаем!" в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!", – сообщили в УИНП.

Неизменным символом памяти останется красный мак, добавили в сообщении.