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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лозунг 8-го и 9 мая в этом году будет "Победили нацистов – победим и рашистов!" – Украинский институт национальной памяти

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Символом памяти для мероприятий 8-го и 9 мая останется красный мак
Символом памяти для мероприятий 8-го и 9 мая останется красный мак
Фото: depositphotos.com (архив)

В Украинском институте национальной памяти заявляют, что в 2022 году лозунг Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне будет изменен. Сообщение опубликовано в Facebook института.

"Восьмой год подряд Украина на государственном уровне последовательно внедряет европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Мы чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого самого кровавого конфликта в истории человечества. В то же время для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на независимость и территориальную целостность, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

В УИНП подчеркнули, что для украинцев противостояние российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, который ради достижения цели не гнушается ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества.

"В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – российская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней "Помним – побеждаем!" в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!", – сообщили в УИНП.

Неизменным символом памяти останется красный мак, добавили в сообщении. 

https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/posts/323620116555051

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая. 

Теги: нацизм, фашизм, Украинский институт национальной памяти, праздники, День Победы, 9 мая, День памяти и примирения, война России против Украины, память
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