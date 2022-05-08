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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о 9 мая: Ожидаю от россиян классического поведения – ударить ножом в спину, ракету на мирный город

Подоляк считает, что Россия воевать не умеет
Подоляк считает, что Россия воевать не умеет
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Россия намерена устроить провокацию против Украины 8-го или 9 мая. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил "Радио НВ" в интервью 7 мая.

"Надо понимать, что Россия панически хочет какого-нибудь нам зла сделать именно 8 или 9 мая, поэтому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что Российская Федерация ведет себя сегодня неадекватно – это ключевое. Это не с военной точки зрения, не с точки зрения разрушения нашей инфраструктуры, а чисто с психологической точки зрения", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что провокации со стороны РФ могут быть связаны с отсутствием военных успехов в ходе войны против Украины.

"Все заявления по поводу того, что "мы поставим Украину на колени", не соответствуют действительности и не будут соответствовать действительности. В России постепенно понимают, что Украина, мягко говоря, мощная страна, с которой воевать – получить большие проблемы для себя. И они уже их получили", – объяснил Подоляк.

Он считает, что у российских властей сформировался комплекс относительно Украины, и он "требует какой-то компенсации".

"Какая может быть компенсация? Они же воевать не умеют, не придут на поле боя и не скажут: "Ребята, давайте витязь против витязя". Они возьмут ракеты и будут снова стрелять по нашим городам, это понятно. Но они это делают каждый день. Я не ожидаю чего-нибудь такого нетрадиционного, что может создать определенные панические настроения. Я ожидаю от россиян поведения классического россиянина – ударить ножом в спину. В этом случае – это бросить еще одну лишнюю ракету на какой-то мирный наш город", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом этого дня стал красный мак. На мемориальных мероприятиях 8 мая акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, провокации, День Победы, 9 мая, советник, День памяти и примирения, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, разрушения, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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