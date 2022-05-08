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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Не будет никакой "ХНР". Херсонская область будет освобождена в полном объеме максимально жестко

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Подоляк: Мы должны освободить все свои территории, и мы это сделаем
Подоляк: Мы должны освободить все свои территории, и мы это сделаем
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Российская пропаганда относительно оккупированных территорий Херсонской области "сошла с ума". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил "Радио НВ" в интервью 7 мая, комментируя слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, что Россия в Херсоне "навсегда".

"Россия немного сошла с ума со своей пропагандой. [...] Безусловно, все эти турчаки будут юридически отвечать за эти свои действия. Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет. [Херсонская область] будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание "российская оккупация".

"Поэтому все их действия – это чисто пропагандистская мишура.[...] Мы на это должны смотреть очень спокойно. Для нас это ничто. Для нас очевидна единственная позиция – мы должны освободить все свои территории. И мы это сделаем", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

Теги: война, пропаганда, военные, оккупация, Херсонская область, российская пропаганда, вторжение, советник, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты
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