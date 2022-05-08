Подоляк: Не будет никакой "ХНР". Херсонская область будет освобождена в полном объеме максимально жестко

Подоляк: Мы должны освободить все свои территории, и мы это сделаем Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Россия немного сошла с ума со своей пропагандой. [...] Безусловно, все эти турчаки будут юридически отвечать за эти свои действия. Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет. [Херсонская область] будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание "российская оккупация".

"Поэтому все их действия – это чисто пропагандистская мишура.[...] Мы на это должны смотреть очень спокойно. Для нас это ничто. Для нас очевидна единственная позиция – мы должны освободить все свои территории. И мы это сделаем", – заявил Подоляк.

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