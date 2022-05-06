В Херсонской области около 500 человек находятся "в подвалах", их пытают – представитель президента Украины

"Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле среди активистов и журналистов, потом проводился так называемый референдум... Сначала они рассматривали сценарий референдума, сейчас они рассматривают сценарий присоединения этих областей к Крыму", – сказала она.
Представитель президента Украины отметила, что активистов оккупанты уже преследуют.
"По нашей информации, около 500 человек находятся "в подвалах", где их пытают. Это и в Херсоне, и на админгранице с Крымом. Например, в городах Новоалексеевка и Геническ оккупационные администрации приходят с целыми списками активистов или людей, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма, служили в АТО. К ним приходят домой, забирают, похищают", – объяснила Ташева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.