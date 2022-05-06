В Херсонской области около 500 человек находятся "в подвалах", их пытают – представитель президента Украины

"Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле среди активистов и журналистов, потом проводился так называемый референдум... Сначала они рассматривали сценарий референдума, сейчас они рассматривают сценарий присоединения этих областей к Крыму", – сказала она.

Представитель президента Украины отметила, что активистов оккупанты уже преследуют.

"По нашей информации, около 500 человек находятся "в подвалах", где их пытают. Это и в Херсоне, и на админгранице с Крымом. Например, в городах Новоалексеевка и Геническ оккупационные администрации приходят с целыми списками активистов или людей, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма, служили в АТО. К ним приходят домой, забирают, похищают", – объяснила Ташева.

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