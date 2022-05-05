Оккупанты в Херсонской области планируют заблокировать доступ к Instagram и Facebook – Денисова

Блокировка соцсетей приведет к усложнению коммуникации украинцев, которые оказались на оккупированных территориях, с родными Фото: depositphotos.com

"Такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими. Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья", – прокомментировала Денисова.

Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ и попросила учесть этот факт.

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