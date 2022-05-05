Оккупанты в Херсонской области планируют заблокировать доступ к Instagram и Facebook – Денисова

"Такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими. Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья", – прокомментировала Денисова.
Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ и попросила учесть этот факт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.