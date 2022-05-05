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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области планируют заблокировать доступ к Instagram и Facebook – Денисова

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Блокировка соцсетей приведет к усложнению коммуникации украинцев, которые оказались на оккупированных территориях, с родными
Блокировка соцсетей приведет к усложнению коммуникации украинцев, которые оказались на оккупированных территориях, с родными
Фото: depositphotos.com

Российские оккупационные войска в Херсонской области планируют заблокировать доступ к социальным сетям Instagram и Facebook. Об этом сообщила 5 мая в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими. Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья", – прокомментировала Денисова.

Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ и попросила учесть этот факт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.

Теги: Россия, Украина, Facebook, ООН, Людмила Денисова, оккупация, Херсонская область, Instagram, расследование, омбудсмен, война России против Украины
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