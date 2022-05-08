Резников: Лавров – красавчик, я считаю. Благодаря ему поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос

Резников о Лаврове: Он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец-то к нам Фото: Резніков Олексій / Facebook

Резников отметил, что в конце апреля во время исторической встречи на базе Рамштайн страны-партнеры решили предоставлять Украине не только советскую технику, но и оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО.

Он пояснил, что такие решения принимаются постепенно, потому что, "с одной стороны, политическая инерция, с другой – они ищут компромиссы".

"Смотрите, благодаря усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России [Сергея Лаврова] – иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец-то к нам. Израиль держал стойко баланс, ни с Украиной, ни с Россией, нейтралитет определенный. Но после всех его высказываний – он красавчик, я считаю, благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – заявил Резников.

Он напомнил, что то же до определенного момента касалось позиции других стран, в частности Германии.

"Они же тоже не сразу, вы помните – сначала речь шла про 5 тыс. касок, и все. Которые мы, к слову, так и не получили", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что сейчас у него сложились "очень хорошие отношения" с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт и "уже есть серьезные разговоры про помощь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)