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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Лавров – красавчик, я считаю. Благодаря ему поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос

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Резников о Лаврове: Он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец-то к нам
Резников о Лаврове: Он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец-то к нам
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Другие страны меняют отношение к Украине и помощи ей, видя поведение российской армии и российских политиков, пусть это не всегда происходит быстро, отметил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он говорил 7 мая в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

Резников отметил, что в конце апреля во время исторической встречи на базе Рамштайн страны-партнеры решили предоставлять Украине не только советскую технику, но и оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО.

Он пояснил, что такие решения принимаются постепенно, потому что, "с одной стороны, политическая инерция, с другой – они ищут компромиссы".

"Смотрите, благодаря усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России [Сергея Лаврова] – иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец-то к нам. Израиль держал стойко баланс, ни с Украиной, ни с Россией, нейтралитет определенный. Но после всех его высказываний – он красавчик, я считаю, благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – заявил Резников.

Он напомнил, что то же до определенного момента касалось позиции других стран, в частности Германии.

"Они же тоже не сразу, вы помните – сначала речь шла про 5 тыс. касок, и все. Которые мы, к слову, так и не получили", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что сейчас у него сложились "очень хорошие отношения" с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт и "уже есть серьезные разговоры про помощь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".

5 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

Теги: Германия, Израиль, оружие, Сергей Лавров, антисемитизм, вооружение, Алексей Резников, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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