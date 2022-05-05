Премьер-министр Израиля Беннет сообщил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова

"Они обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорится в сообщении.

Также Беннет поблагодарил Путина за его пожелания по случаю 74-й годовщины независимости Государства Израиль.

Кроме того, политики обсудили эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области Украины.

В то же время в сообщении Кремля об этом разговоре извинения не упоминаются.

В нем говорится, что Путин "тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ" с Днем независимости.

"Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран... В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста", – заявили в Кремле.

Кроме того, Путин напомнил, что "из 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР", а Беннет, говорится в сообщении, "отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом".