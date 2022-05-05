Премьер-министр Израиля Беннет сообщил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова

"Они обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорится в сообщении.
Также Беннет поблагодарил Путина за его пожелания по случаю 74-й годовщины независимости Государства Израиль.
Кроме того, политики обсудили эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области Украины.
В то же время в сообщении Кремля об этом разговоре извинения не упоминаются.
В нем говорится, что Путин "тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ" с Днем независимости.
"Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран... В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста", – заявили в Кремле.
Кроме того, Путин напомнил, что "из 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР", а Беннет, говорится в сообщении, "отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом".
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.
В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне сложившейся ситуации призвал Израиль "встать на сторону Украины".