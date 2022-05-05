Кулеба провел разговор с главой МИД Израиля, который заверил в поддержке Украины

Глава МИД Украины сообщил, что поздравил израильского коллегу с Днем независимости Израиля, поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины на заседании Генассамблеи ООН.

"Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонение от санкций и помогая восстановить Украину", – написал Кулеба.

Spoke with @yairlapid to greet him on Israel Independence Day. Thanked him for the humanitarian aid and support of Ukraine in UNGA. He assured me that Israel will stand by Ukraine during and after this war, including by preventing sanctions evasion and helping to rebuild Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022

Министр также сообщил, что и он, и Лапид возмущены антисемитскими высказываниями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Я подчеркнул, что антисемитизм имеет долгую историю среди российской элиты. Единственный выход для министра иностранных дел Лаврова – публично извиниться перед евреями всего мира. Антисемитизм нельзя терпеть", – добавил Кулеба.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022

В свою очередь, Лапид поблагодарил Кулебу за поздравление и отметил, что "Израиль является настоящим другом Украины, что выразилось в обширной гуманитарной помощи во время войны, а также найдет свое отражение в послевоенном восстановлении".

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Днем независимости и обсудил высказывания Лаврова с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.