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Грозев: Израиль помнит СССР и боится мести Путина. Но чем больше Лавров показывает свою суть, тем меньше у Израиля будет ограничений по Украине

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Грозев: Что вообще в голове у Лаврова (на фото), чтобы делать такие заявления?
Грозев: Что вообще в голове у Лаврова (на фото), чтобы делать такие заявления?
Фото: ЕРА

Чем больше глава МИД РФ Сергей Лавров будет позволять себе антисемитских заявлений, тем меньше у Израиля будет ограничений касательно войны в Украине. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Что вообще в голове у Лаврова, чтобы делать такие заявления, которые приводят к критике России, вызову послов? Я даже задаю себе вопрос: не хочет ли Россия, чтобы весь мир стал ее врагом? Чтобы проиграть войну не Украине, а всему миру. Либо эта страна официально становится фашистской и гордится этим (а это был первый пример того, что будет дальше), либо они пытаются эскалировать отношения с теми, кто считается их полусоюзниками, чтобы внутри российского общества выглядело так, будто Россия одна борется со всем миром", – считает Грозев.

По его мнению, Израиль опасается, что в случае оказания им поддержки Украине Россия начнет активно поддерживать арабских террористов.

"Я уверен, что это одна из причин, почему Израиль пока занимает такую позицию [по отношению к войне в Украине]. Они помнят, что сделал СССР, и боятся такой же мести со стороны [президента РФ Владимира] Путина. Но чем больше Лавров и Путин позволяют себе показать свою настоящую суть, тем меньше ограничений будет со стороны Израиля, и эта страна займет определенную позицию, а она в данном случае очевидна", – подчеркнул Грозев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид заверил его, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после войны, в том числе предотвращая уклонение России от санкций и помогая восстановить Украину.

В свою очередь Лапид отметил, что "Израиль является настоящим другом Украины, что выразилось в обширной гуманитарной помощи во время войны, а также найдет свое отражение в послевоенном восстановлении страны".

Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим". 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне сложившейся ситуации призвал Израиль "встать на сторону Украины".

5 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Израиль, СССР, Сергей Лавров, антисемитизм, террористы, нацисты, фашисты, война России против Украины, Христо Грозев
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