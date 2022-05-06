Грозев: Израиль помнит СССР и боится мести Путина. Но чем больше Лавров показывает свою суть, тем меньше у Израиля будет ограничений по Украине

Грозев: Что вообще в голове у Лаврова (на фото), чтобы делать такие заявления? Фото: ЕРА

"Что вообще в голове у Лаврова, чтобы делать такие заявления, которые приводят к критике России, вызову послов? Я даже задаю себе вопрос: не хочет ли Россия, чтобы весь мир стал ее врагом? Чтобы проиграть войну не Украине, а всему миру. Либо эта страна официально становится фашистской и гордится этим (а это был первый пример того, что будет дальше), либо они пытаются эскалировать отношения с теми, кто считается их полусоюзниками, чтобы внутри российского общества выглядело так, будто Россия одна борется со всем миром", – считает Грозев.

По его мнению, Израиль опасается, что в случае оказания им поддержки Украине Россия начнет активно поддерживать арабских террористов.

"Я уверен, что это одна из причин, почему Израиль пока занимает такую позицию [по отношению к войне в Украине]. Они помнят, что сделал СССР, и боятся такой же мести со стороны [президента РФ Владимира] Путина. Но чем больше Лавров и Путин позволяют себе показать свою настоящую суть, тем меньше ограничений будет со стороны Израиля, и эта страна займет определенную позицию, а она в данном случае очевидна", – подчеркнул Грозев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид заверил его, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после войны, в том числе предотвращая уклонение России от санкций и помогая восстановить Украину.

В свою очередь Лапид отметил, что "Израиль является настоящим другом Украины, что выразилось в обширной гуманитарной помощи во время войны, а также найдет свое отражение в послевоенном восстановлении страны".