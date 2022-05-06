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Песков отказался прокомментировать сообщение о возможных извинениях Путина за антисемитские высказывания Лаврова

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Песков заявил, что Путин и Беннет "условились о продолжении контактов"
Песков заявил, что Путин и Беннет "условились о продолжении контактов"
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать информацию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об извинениях президента РФ Владимира Путина за антисемитские заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом 6 мая сообщило российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, разговор Путина с Беннетом был "очень важным", но в настоящий момент Кремлю "нечего добавить к тому, что сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения".

Песков также сказал, что Путин на связи с Беннетом и они "условились о продолжении контактов".

5 мая Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".

Теги: Владимир Путин, Израиль, Сергей Лавров, Кремль, антисемитизм, Дмитрий Песков, МИД России, Нафтали Беннет
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