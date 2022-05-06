Песков отказался прокомментировать сообщение о возможных извинениях Путина за антисемитские высказывания Лаврова

По словам Пескова, разговор Путина с Беннетом был "очень важным", но в настоящий момент Кремлю "нечего добавить к тому, что сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения".

Песков также сказал, что Путин на связи с Беннетом и они "условились о продолжении контактов".

5 мая Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.