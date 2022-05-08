Зеленский: Российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. Это не каждый террорист додумается

Зеленский: Невозможно один раз и навсегда победить зло. Зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру Фото: president.gov.ua

"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, жившего в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя... Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они желают принести и в другие европейские страны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, "где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое".

"Но для российской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно", – сказал президент.

По его мнению, такие действия российских оккупантов, особенно накануне Дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, "должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло".

"К сожалению, зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру. Именно это произошло с российским государством. Именно поэтому мы все должны защищаться. Защищать наших людей, наши города и даже наши музеи, становящиеся мишенями для прицельных российских ракетных ударов", – подытожил Зеленский.

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