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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. Это не каждый террорист додумается

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Зеленский: Невозможно один раз и навсегда победить зло. Зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру
Зеленский: Невозможно один раз и навсегда победить зло. Зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру
Фото: president.gov.ua

По состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже около 200 объектов культурного наследия в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, жившего в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя... Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они желают принести и в другие европейские страны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, "где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое".

"Но для российской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно", – сказал президент.

По его мнению, такие действия российских оккупантов, особенно накануне Дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, "должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло".

"К сожалению, зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру. Именно это произошло с российским государством. Именно поэтому мы все должны защищаться. Защищать наших людей, наши города и даже наши музеи, становящиеся мишенями для прицельных российских ракетных ударов", – подытожил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.

В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.

Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".

Теги: Одесса, нацизм, музеи, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, музей, ракета, Григорий Сковорода
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