Российские оккупанты уничтожили музей Сковороды в Харьковской области. Фото, видео

Об этом сообщили вчера на странице Золочевской общины в Facebook.

Общественному глава общины Виктор Коваленко рассказал, что это было прямое попадание – снаряд влетел в крышу здания, начался пожар.

В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался охранять его в эту ночь.

Сегодня утром на странице Золочевской общины опубликовали фото и видео с последствиями пожара – здание внутри выгорело полностью, крыши нет.

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Так здание музея выглядело до обстрела. Фото: Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди / Facebook После удара в здании начался пожар. Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook Последствия ракетного удара и пожара. Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook

Как отметили авторы первого поста, музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

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