Российские оккупанты уничтожили музей Сковороды в Харьковской области. Фото, видео

Об этом сообщили вчера на странице Золочевской общины в Facebook.
Общественному глава общины Виктор Коваленко рассказал, что это было прямое попадание – снаряд влетел в крышу здания, начался пожар.
В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался охранять его в эту ночь.
Сегодня утром на странице Золочевской общины опубликовали фото и видео с последствиями пожара – здание внутри выгорело полностью, крыши нет.
Как отметили авторы первого поста, музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.
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Сковорода родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался философ 29 октября 1794 года.
Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса. Неизвестно, эвакуировали ли экспонаты музея в безопасное место до обстрелов.