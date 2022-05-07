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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты уничтожили музей Сковороды в Харьковской области. Фото, видео

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Музей уничтожен, здание выгорело
Музей уничтожен, здание выгорело
Фото: Светлана Данилко-Курченко / Facebook

В результате ракетного удара вечером 7 мая российские оккупанты уничтожили в селе Сковородиновка Харьковской области Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды – выдающегося украинского философа, поэта и педагога.

Об этом сообщили вчера на странице Золочевской общины в Facebook. 

Общественному глава общины Виктор Коваленко рассказал, что это было прямое попадание – снаряд влетел в крышу здания, начался пожар. 

https://www.facebook.com/100013768597959/videos/3139466672986068/

В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался охранять его в эту ночь.

Сегодня утром на странице Золочевской общины опубликовали фото и видео с последствиями пожара – здание внутри выгорело полностью, крыши нет. 

Как отметили авторы первого поста, музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/100013768597959/videos/1591744487875662/

Контекст:

Сковорода родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался философ 29 октября 1794 года. 

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса. Неизвестно, эвакуировали ли экспонаты музея в безопасное место до обстрелов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, музей, Григорий Сковорода, российские оккупанты
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