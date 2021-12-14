Стефанчук опубликовал топ-5 книг, которые советует нардепам прочесть на каникулах. Первый номер – сборник Сковороды, которого не опознал Арахмия

"Хочу приобщиться к популяризации книг, а также побуждать всех к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.
Он опубликовал фотографии книг, которые рекомендует, и подписал, чем интересна каждая из них. В список вошли:
Стефанчук предупредил, что на летние каникулы готовит "развернутый список". Спикер также отметил, что в его перечень не вошли Конституция Украины и регламент Верховной Рады Украины, так как он предполагает, что их все и без этого уже должны знать назубок.
В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Стефанчук рассказал, что очень любит читать и для него книга является любимым подарком.
Анонсируя публикацию списка книг для чтения нардепам на каникулы, спикер обещал, что проверит, прочитали они эти книги или нет.
Первый номер списка Стефанчука может быть намеком для лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. В интервью каналу "Украина 24", вышедшем 25 октября, Арахамия не смог назвать автора выражения "Мир ловил меня, но не поймал". "Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", – сказал политик. Позднее Арахамия пояснил, что "в школьном аттестате стоит "не изучал" в разделе "украинская литература" в то время", и пообещал "в следующий раз не ошибиться".