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ПОЛИТИКА

Стефанчук опубликовал топ-5 книг, которые советует нардепам прочесть на каникулах. Первый номер – сборник Сковороды, которого не опознал Арахмия

Стефанчук призвал всех "к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ"
Стефанчук призвал всех "к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ"
Фото: Верховна Рада України / Twitter

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал "новогодний топ" книг, которые советует прочитать народным депутатам. Список он выложил в своем Facebook.

"Хочу приобщиться к популяризации книг, а также побуждать всех к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Он опубликовал фотографии книг, которые рекомендует, и подписал, чем интересна каждая из них. В список вошли:

  1. Григорий Сковорода, "Лучшее" ("уникальная возможность перед 300-летием гения перечитать его лучшее творческое наследие. Произведения дают понять, кто мы");
  2. Норман Дэвис, "Европа. История" ("книга для тех, кто хочет понять суть Европы, а также убедить себя, что Украина – это Европа");
  3. Михаил Зыгар, "Империя должна умереть" ("история российских революций в лицах в период 1900–1917 годов. Книга дает возможность понять, почему Украина – не Россия");
  4. Борис Джонсон, "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" ("книга про то, что даже один человек – отважный, гениальный, выдающийся – может влиять на историю"); 
  5. Адмирал Уильям Макрейвен, "Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" ("мотивационная книга про то, что великие дела начинаются с маленьких действий").

Стефанчук предупредил, что на летние каникулы готовит "развернутый список". Спикер также отметил, что в его перечень не вошли Конституция Украины и регламент Верховной Рады Украины, так как он предполагает, что их все и без этого уже должны знать назубок.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/634126391339198

Контекст:

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Стефанчук рассказал, что очень любит читать и для него книга является любимым подарком. 

Анонсируя публикацию списка книг для чтения нардепам на каникулы, спикер обещал, что проверит, прочитали они эти книги или нет.

Первый номер списка Стефанчука может быть намеком для лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. В интервью каналу "Украина 24", вышедшем 25 октября, Арахамия не смог назвать автора выражения "Мир ловил меня, но не поймал". "Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", – сказал политик. Позднее Арахамия пояснил, что "в школьном аттестате стоит "не изучал" в разделе "украинская литература" в то время", и пообещал "в следующий раз не ошибиться".

Теги: литература, Новый год, праздники, книги, каникулы, Уинстон Черчилль, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, Михаил Зыгарь, Григорий Сковорода
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