Стефанчук опубликовал топ-5 книг, которые советует нардепам прочесть на каникулах. Первый номер – сборник Сковороды, которого не опознал Арахмия

Стефанчук призвал всех "к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ" Фото: Верховна Рада України / Twitter

"Хочу приобщиться к популяризации книг, а также побуждать всех к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Он опубликовал фотографии книг, которые рекомендует, и подписал, чем интересна каждая из них. В список вошли:

Григорий Сковорода, "Лучшее" ("уникальная возможность перед 300-летием гения перечитать его лучшее творческое наследие. Произведения дают понять, кто мы"); Норман Дэвис, "Европа. История" ("книга для тех, кто хочет понять суть Европы, а также убедить себя, что Украина – это Европа"); Михаил Зыгар, "Империя должна умереть" ("история российских революций в лицах в период 1900–1917 годов. Книга дает возможность понять, почему Украина – не Россия"); Борис Джонсон, "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" ("книга про то, что даже один человек – отважный, гениальный, выдающийся – может влиять на историю"); Адмирал Уильям Макрейвен, "Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" ("мотивационная книга про то, что великие дела начинаются с маленьких действий").

Стефанчук предупредил, что на летние каникулы готовит "развернутый список". Спикер также отметил, что в его перечень не вошли Конституция Украины и регламент Верховной Рады Украины, так как он предполагает, что их все и без этого уже должны знать назубок.