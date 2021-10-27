"Почему-то пришел в голову ДиКаприо". Арахамия не смог назвать автора выражения "Мир ловил меня, но не поймал"

"Без понятия, кто автор", – сказал он, отвечая на вопрос ведущей Наташи Влащенко, которая, процитировав украинского философа Григория Сковороду, спросила, как Арахамия понимает эти слова.

"Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", – добавил Арахамия.

Влащенко сказала нардепу, что автор этой цитаты – Сковорода, и еще раз попросила растолковать ее.

"Світ ловив мене та не спіймав"... Без понятия, какой контекст был у Сковороды. Может он хотел что-то выразить и показать народу, а они не поняли, может, в таком контексте?" – ответил Арахамия.