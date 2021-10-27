"Почему-то пришел в голову ДиКаприо". Арахамия не смог назвать автора выражения "Мир ловил меня, но не поймал"

"Без понятия, кто автор", – сказал он, отвечая на вопрос ведущей Наташи Влащенко, которая, процитировав украинского философа Григория Сковороду, спросила, как Арахамия понимает эти слова.
"Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", – добавил Арахамия.
Влащенко сказала нардепу, что автор этой цитаты – Сковорода, и еще раз попросила растолковать ее.
"Світ ловив мене та не спіймав"... Без понятия, какой контекст был у Сковороды. Может он хотел что-то выразить и показать народу, а они не поняли, может, в таком контексте?" – ответил Арахамия.
Сковорода – украинский философ, богослов, поэт и педагог. Он жил в ХVIII веке, похоронен в Харьковской области. Как известно, фраза "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ" по просьбе самого Сковороды высечена на камне на его могиле. Эта эпитафия – одна из самых известных цитат философа.
Арахамия – гражданин Украины с 2015 года. Он родился в 1979 году в Сочи, потом с родителями жил в Грузии, в 1992 году переехал в Украину. Как он сам рассказывал журналу NikLife, заканчивал школу №36 в Николаеве, по его словам, посещал ее с 8-го класса.
Творчество Сковороды на уроках украинской литературы, согласно программе от 2017 года, изучают в 9 классе.