"Либо сделай и поставь перед фактом, либо не говори". Арахамия оценил заявление Арестовича о ракетах "на Москву"

Такое мнение в интервью каналу "Украина 24", вышедшем 25 октября, высказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я вообще к таким заявлениям отношусь негативно – ты либо сделай, создай, направь ракеты и тогда уже поставь перед фактом, либо просто не говори. Мне кажется, что это неправильная стратегия – просто говорить, не имея этого предмета, потому что ракетная программа у нас, слава богу, принята, но это длительный процесс. Слава богу, у нас в стране есть еще изобретатели, которые готовы это делать, которым нужен ресурс. Есть несколько стратегических предприятий оборонных, но это длительный процесс. И мне кажется, что говорить об этом сейчас, это точно будет транслировано во всех российских пропагандистских изданиях и, естественно, вызовет очередную волну межнациональной ненависти", – сказал Арахамия.

Он считает, что Арестович озвучил свое личное мнение, а не позицию должностного лица.