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"НАБУ все карты в руки". Енин ответил на слова Арахамии о "торговле" ошибками в санкционном списке СНБО

Енин рассказал, что девятерых сотрудников МВД уволили или понизили в должности из-за ошибок в списке "воров в законе"
Енин рассказал, что девятерых сотрудников МВД уволили или понизили в должности из-за ошибок в списке "воров в законе"
Фото: mvs.gov.ua

У Национальной полиции нет информации о том, что лица, фигурирующие в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины, могли платить правоохранителям за ошибки в их анкетных данных.

Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире hromadske 26 октября. 

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия днем ранее говорил, что правоохранители, которые готовили список, за ошибки могли получать взятки. "Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от $100 до $300 тыс. за мзду – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем", – объяснял он наличие неточностей.

"Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Что касается реакции на эти заявления – уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны их проанализировать. НАБУ все карты в руки", – отреагировал Енин. 

Он рассказал, что девятерых сотрудников МВД, среди которых экс-глава департамента стратегических расследований Нацполиции, уволили или понизили в должности из-за ошибок в списке. Пока что проверка не обнаружила, что ошибки могли быть сделаны умышленно, сообщил замминистра. 

"Речь идет об исправлении биографических данных (написании фамилий, достаточно сложных для украинского уха), исправлении паспортных данных – сведений о наличии того или иного гражданства. Это только первая стадия этого процесса", – добавил Енин. 

По его словам, в санкционный список также ошибочно внесли Рустама Джамбулатова с датой рождения его брата Руслана (помощник нардепа от группы "За майбутнє" Анны Скороход, который встречался с нардепом Антоном Поляковым незадолго до его смерти). Енин не сказал, кто из братьев останется в списке. 

"Насколько она [ошибка в отношении Джамбулатова] была совершена умышленно или неумышленно — мы обязательно выясним", – добавил он. 

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, коррупция, санкции, СНБО, расследование, взятка, вор в законе, Евгений Енин, Давид Арахамия
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