"НАБУ все карты в руки". Енин ответил на слова Арахамии о "торговле" ошибками в санкционном списке СНБО

Енин рассказал, что девятерых сотрудников МВД уволили или понизили в должности из-за ошибок в списке "воров в законе" Фото: mvs.gov.ua

Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире hromadske 26 октября.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия днем ранее говорил, что правоохранители, которые готовили список, за ошибки могли получать взятки. "Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от $100 до $300 тыс. за мзду – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем", – объяснял он наличие неточностей.

"Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Что касается реакции на эти заявления – уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны их проанализировать. НАБУ все карты в руки", – отреагировал Енин.

Он рассказал, что девятерых сотрудников МВД, среди которых экс-глава департамента стратегических расследований Нацполиции, уволили или понизили в должности из-за ошибок в списке. Пока что проверка не обнаружила, что ошибки могли быть сделаны умышленно, сообщил замминистра.

"Речь идет об исправлении биографических данных (написании фамилий, достаточно сложных для украинского уха), исправлении паспортных данных – сведений о наличии того или иного гражданства. Это только первая стадия этого процесса", – добавил Енин.

По его словам, в санкционный список также ошибочно внесли Рустама Джамбулатова с датой рождения его брата Руслана (помощник нардепа от группы "За майбутнє" Анны Скороход, который встречался с нардепом Антоном Поляковым незадолго до его смерти). Енин не сказал, кто из братьев останется в списке.

"Насколько она [ошибка в отношении Джамбулатова] была совершена умышленно или неумышленно — мы обязательно выясним", – добавил он.