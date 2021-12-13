"Потом будем проверять". Стефанчук порекомендует народным депутатам книги для чтения на рождественских каникулах

"Завтра у нас будет... День национального чтения. Хочу внести новую традицию по примеру британского парламента, когда спикер рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра выставлю свои топ-5 книг, которые буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул", – сказал он.

Также Стефанчук планирует продлить эту инициативу летом следующего года.

"На летние каникулы дам им очень большой список литературы, у них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого", – добавил спикер ВРУ.

Видео смотрите с 30-й минуты.

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Видео: Телеканал Рада / YouTube