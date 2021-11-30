Корниенко о работе с депутатами: Приходится переходить в режим воспитателя детского сада. Там не ходите, там сидите, горшок там, обед там

Он прогнозировал, что 1 декабря в сессионном зале во время выступления Зеленского возможны "проявления креатива" со стороны оппозиции.
"Я вообще не очень радуюсь тому, что мне как первому заместителю председателя Верховной Рады приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там", – заявил Корниенко.
По его словам, такое поведение депутатов является проявлением неуважения к Верховной Раде, "но если коллеги проявляют такую политическую культуру, это по их усмотрению".
По словам Корниенко, задать вопросы президенту депутаты в сессионном зале не смогут, потому что это не предусмотрено регламентом Верховной Рады.
1 декабря Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
4 ноября, когда президент был в парламенте, народный депутат Гео Лерос показал Зеленскому средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.
На время выступления Зеленского в Раде 1 декабря ГБР назначило Леросу допрос.