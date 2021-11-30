Корниенко о работе с депутатами: Приходится переходить в режим воспитателя детского сада. Там не ходите, там сидите, горшок там, обед там

Корниенко "не очень радуется" тому, чем ему приходится заниматься в должности первого вице-спикера Рады Фото: rada.gov.ua

Он прогнозировал, что 1 декабря в сессионном зале во время выступления Зеленского возможны "проявления креатива" со стороны оппозиции.

"Я вообще не очень радуюсь тому, что мне как первому заместителю председателя Верховной Рады приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там", – заявил Корниенко.

По его словам, такое поведение депутатов является проявлением неуважения к Верховной Раде, "но если коллеги проявляют такую политическую культуру, это по их усмотрению".

По словам Корниенко, задать вопросы президенту депутаты в сессионном зале не смогут, потому что это не предусмотрено регламентом Верховной Рады.