"Есть свои причины". Корниенко ответил, почему не отказался от госохраны после избрания вице-спикером Рады

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 23 ноября.
"Первый заместитель входит в список охраняемых лиц. От этого можно отказываться, и коллеги из других созывов отказывались, я пока решил не отказываться. У меня есть свои причины", – сказал он.
Корниенко спросили, есть ли у него опасения за собственную жизнь.
"За свою жизнь не очень боюсь, у меня двое маленьких детей, не хотел бы, чтобы какие-то проблемы вокруг этого были", – ответил он.
Корниенко возглавлял предвыборный штаб "Слуги народа", в июле 2019-го стал нардепом от этой политсилы. В ноябре того же года его избрали главой партии вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Рады.
В октябре этого года Корниенко занял должность первого вице-спикера парламента и сложил полномочия главы партии. Новым председателем партии "Слуга народа" стала нардеп от этой политсилы Елена Шуляк.