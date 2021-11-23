"Есть свои причины". Корниенко ответил, почему не отказался от госохраны после избрания вице-спикером Рады

Корниенко: За свою жизнь не очень боюсь, у меня двое маленьких детей, не хотел бы, чтобы какие-то проблемы вокруг этого были Фото: sluga-narodu.com

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 23 ноября.

"Первый заместитель входит в список охраняемых лиц. От этого можно отказываться, и коллеги из других созывов отказывались, я пока решил не отказываться. У меня есть свои причины", – сказал он.

Корниенко спросили, есть ли у него опасения за собственную жизнь.

"За свою жизнь не очень боюсь, у меня двое маленьких детей, не хотел бы, чтобы какие-то проблемы вокруг этого были", – ответил он.