В Раде предложили установить День украинского борща

Праздновать День украинского борща предлагается каждый год во вторую субботу сентября Фото: depositphotos.com

Инициаторами документа являются 24 нардепа.

"Инициатива установления Дня украинского борща – дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией, – призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, продолжительность культурной традиции", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Праздновать День украинского борща предлагается каждый год во вторую субботу сентября.

"Культура приготовления украинского борща уже вошла в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Наша страна подала официальную заявку на включение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Осталось только получить эмоджи борща", – написала в Facebook одна из инициаторов документа, замглавы фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук.

Подписавшийся под проектом нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что "день украинского борща должен стать фантастическим праздником, когда украинцы проводили бы фестивали нашей кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ".

"Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", – отметил Юрчишин в Facebook.