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В Раде предложили установить День украинского борща

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Праздновать День украинского борща предлагается каждый год во вторую субботу сентября
Праздновать День украинского борща предлагается каждый год во вторую субботу сентября
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты предложили установить День украинского борща, соответствующий проект постановления №6361 зарегистрирован 30 ноября на сайте Рады.

Инициаторами документа являются 24 нардепа.

"Инициатива установления Дня украинского борща – дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией,  призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, продолжительность культурной традиции", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Праздновать День украинского борща предлагается каждый год во вторую субботу сентября.

"Культура приготовления украинского борща уже вошла в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Наша страна подала официальную заявку на включение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Осталось только получить эмоджи борща", – написала в Facebook одна из инициаторов документа, замглавы фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10161415564287598

Подписавшийся под проектом нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что "день украинского борща должен стать фантастическим праздником, когда украинцы проводили бы фестивали нашей кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ".

"Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", – отметил Юрчишин в Facebook.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/4875526529164497

Контекст:

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. 

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе шеф-повара и соавтора реформы школьного питания в Украине Евгения Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, ЮНЕСКО, фестиваль, праздники, народные депутаты, туристы, парламент, украинцы, документы, соревнования, Ярослав Юрчишин, борщ, Слуга народа, традиции, партия Голос, Евгения Кравчук
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