"ВВС News Україна" опубликовала шорт-листы премии "Книга года 2021"

В шорт-листы попали по пять номинантов в каждой категории Фото: depositphotos.com

Присуждение литературной премии проводится совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.

В шорт-лист "Книги года BBC 2021" попали:

" Раdіо ніч" Юрия Андруховича;

"Спитайте Мієчку" Евгении Кузнецовой;

"Магнум" Ильи Макаренко;

"Три лини для Марії" Сергея Осоки;

"Хто ти такий?" Артема Чеха.

В шорт-лист премии "Детская книга года ВВС 2021" включены:

"Заклятий меч, або голос крові" Владимира Аренева;

"Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" Юрия и Татьяны Гайдай;

"Листи з пошти на маяку" Татьяны Поставной;

"Вогняна казка" Екатерины Штанко;

"Союз Радянських Речей" Петра Яценко.

В шорт-лист премии "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" вошли:

"Світлий шлях: історія одного концтабору" Станислава Асеева;

"Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача" Владимира Дибровы;

"Компот із патисонів" Ольги Кари;

"Про що писати…" Андрея Содоморы;

"Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" Алексея Сокирко.

Финалистами конкурса читательских рецензий "Читатель года" стали:

Сабрина Вайзер с рецензией на роман Артема Поспелова "Тадуш";

Валерия Гончаренко с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева;

Людмила Даниленко с рецензией на "Три лини для Марії" Осоки;

Роксолана Жаркова с рецензией на роман "Спитайте Мієчку" Кузнецовой;

Елена Литвин с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева.

Победителей объявят 17 декабря на торжественной церемонии в "Мистецькому арсеналі". Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере £1 тыс. в гривневом эквиваленте (около 36,3 тыс. грн).