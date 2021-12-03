ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"ВВС News Україна" опубликовала шорт-листы премии "Книга года 2021"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В шорт-листы попали по пять номинантов в каждой категории
В шорт-листы попали по пять номинантов в каждой категории
Фото: depositphotos.com

"ВВС News Україна" 3 декабря опубликовала шорт-листы премий "Книга года ВВС 2021", "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" и "Детская книга года ВВС 2021".

Присуждение литературной премии проводится совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.

В шорт-лист "Книги года BBC 2021" попали:

  • "Раdіо ніч" Юрия Андруховича;
  • "Спитайте Мієчку" Евгении Кузнецовой;
  • "Магнум" Ильи Макаренко;
  • "Три лини для Марії" Сергея Осоки;
  • "Хто ти такий?" Артема Чеха.

В шорт-лист премии "Детская книга года ВВС 2021" включены:

  • "Заклятий меч, або голос крові" Владимира Аренева;
  • "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" Юрия и Татьяны Гайдай;
  • "Листи з пошти на маяку" Татьяны Поставной;
  • "Вогняна казка" Екатерины Штанко;
  • "Союз Радянських Речей" Петра Яценко.

В шорт-лист премии "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" вошли:

  • "Світлий шлях: історія одного концтабору" Станислава Асеева;
  • "Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача" Владимира Дибровы;
  • "Компот із патисонів" Ольги Кари;
  • "Про що писати…" Андрея Содоморы;
  • "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" Алексея Сокирко.

Финалистами конкурса читательских рецензий "Читатель года" стали:

  • Сабрина Вайзер с рецензией на роман Артема Поспелова "Тадуш";
  • Валерия Гончаренко с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева;
  • Людмила Даниленко с рецензией на "Три лини для Марії" Осоки;
  • Роксолана Жаркова с рецензией на роман "Спитайте Мієчку" Кузнецовой;
  • Елена Литвин с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева.

Победителей объявят 17 декабря на торжественной церемонии в "Мистецькому арсеналі". Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере £1 тыс. в гривневом эквиваленте (около 36,3 тыс. грн).

Контекст:

Премию "Книга года BBC" присуждают с 2005 года.

В 2020 году лауреатами премии стали "Юпак" Сергея Сергеевича Saigon, "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" Уляны Чубы и "Планета Полин" Оксаны Забужко.

Теги: литература, премия, книги, BBC Ukraine, Станислав Асеев, Артем Чех
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (122351)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (102013)
3
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (74283)
4
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (72434)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (68723)
6
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (57712)
7
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (48883)
8
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой (40065)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS