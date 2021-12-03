"ВВС News Україна" опубликовала шорт-листы премии "Книга года 2021"

Присуждение литературной премии проводится совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития.
В шорт-лист "Книги года BBC 2021" попали:
- "Раdіо ніч" Юрия Андруховича;
- "Спитайте Мієчку" Евгении Кузнецовой;
- "Магнум" Ильи Макаренко;
- "Три лини для Марії" Сергея Осоки;
- "Хто ти такий?" Артема Чеха.
В шорт-лист премии "Детская книга года ВВС 2021" включены:
- "Заклятий меч, або голос крові" Владимира Аренева;
- "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" Юрия и Татьяны Гайдай;
- "Листи з пошти на маяку" Татьяны Поставной;
- "Вогняна казка" Екатерины Штанко;
- "Союз Радянських Речей" Петра Яценко.
В шорт-лист премии "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" вошли:
- "Світлий шлях: історія одного концтабору" Станислава Асеева;
- "Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача" Владимира Дибровы;
- "Компот із патисонів" Ольги Кари;
- "Про що писати…" Андрея Содоморы;
- "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" Алексея Сокирко.
Финалистами конкурса читательских рецензий "Читатель года" стали:
- Сабрина Вайзер с рецензией на роман Артема Поспелова "Тадуш";
- Валерия Гончаренко с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева;
- Людмила Даниленко с рецензией на "Три лини для Марії" Осоки;
- Роксолана Жаркова с рецензией на роман "Спитайте Мієчку" Кузнецовой;
- Елена Литвин с рецензией на "Світлий шлях: історія одного концтабору" Асеева.
Победителей объявят 17 декабря на торжественной церемонии в "Мистецькому арсеналі". Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере £1 тыс. в гривневом эквиваленте (около 36,3 тыс. грн).
Контекст:
Премию "Книга года BBC" присуждают с 2005 года.
В 2020 году лауреатами премии стали "Юпак" Сергея Сергеевича Saigon, "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" Уляны Чубы и "Планета Полин" Оксаны Забужко.