"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке

Во время съемки Вакарчук был в кепке, джинсах и расстегнутой рубашке, надетой на серую футболку. Он держал в руках бумажный объемный пакет.
"Дорогой друг нашего издательства Святослав Вакарчук с недавнего времени горячо заинтересовался детскими книжечками", – говорится в комментарии к фото, вероятно, с намеком на то, что у артиста подрастает семимесячный сын.
Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.
Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.
2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни.
25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.