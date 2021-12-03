"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке

Вакарчук весной 2021 года впервые стал отцом Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Во время съемки Вакарчук был в кепке, джинсах и расстегнутой рубашке, надетой на серую футболку. Он держал в руках бумажный объемный пакет.

"Дорогой друг нашего издательства Святослав Вакарчук с недавнего времени горячо заинтересовался детскими книжечками", – говорится в комментарии к фото, вероятно, с намеком на то, что у артиста подрастает семимесячный сын.