ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия объяснил, почему перепутал ДиКаприо и Сковороду: В школьном аттестате стоит "не изучал" в разделе "украинская литература"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: В следующий раз не ошибусь
Арахамия: В следующий раз не ошибусь
Фото: David Braun / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что в следующий раз не ошибется, определяя авторство цитаты украинского философа Григория Сковороды. Об этом он написал в Facebook, в комментариях к посту телеведущей Наташи Влащенко.

В интервью каналу "Украина 24", вышедшем 25 октября, Арахамия не смог назвать автора выражения "Мир ловил меня, но не поймал". "Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", – сказал политик. 

Влащенко пояснила, что спросила Арахамию об этой фразе, так как он "по жизненной удаче ложится в этот образ". 

"Ну, теперь, когда все высказались (даже те, кто вовсе никогда не читал Сковороду) – скажу два слова и я. Не вижу ничего ужасного в том, что Давид Арахамия не знал, что фраза принадлежит Сковороде... Большинство из вас когда в последний раз читали хоть по одной книге в месяц? То-то же. Арахамия – айтишник. И этим все сказано", – написала телеведущая.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2401331830003192

Сам Арахамия пояснил, что "в школьном аттестате стоит "не изучал" в разделе "украинская литература" в то время".

По словам Арахамии, по другим предметам у него были "пятерки", золотая медаль в школе и красный диплом в университете.

Политик добавил, что его пригласили в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды, которое будут отмечать в 2022 году. "В следующий раз не ошибусь", – пообещал он. 

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook
Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook
Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Арахамия – гражданин Украины с 2015 года. Он родился в 1979 году в Сочи, потом с родителями жил в Грузии, в 1992 году переехал в Украину. Как он сам рассказывал журналу NikLife, окончил школу №36 в Николаеве, по его словам, посещал ее с 8-го класса. 

Контекст:

Сковорода – украинский философ, богослов, поэт и педагог. Он жил в ХVIII веке, похоронен в Харьковской области. Как известно, фраза "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ" по просьбе самого Сковороды высечена на камне на его могиле. Эта эпитафия – одна из самых известных цитат философа. 

Творчество Сковороды на уроках украинской литературы, согласно программе от 2017 года, изучают в 9 классе. 

Теги: литература, культура, школы, Наташа Влащенко, творчество, Давид Арахамия, Григорий Сковорода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Опять между девочкам пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
"Опять между девочкам пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
Оголенная и с пальцем во рту. Дорофеева показала новое фото
Оголенная и с пальцем во рту. Дорофеева показала новое фото
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы
48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS