Сгорело поместье XVIII века, пострадал человек. Последствия ракетного удара по музею Сковороды. Фоторепортаж

Скульптура Сковороды обожжена, но устояла во время удара. Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Скульптура Сковороды обожжена, но устояла во время удара. Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Про использование cookies

Продолжая просматривать gordonua.com вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies