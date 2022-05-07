ГОРДОН
 
 
События

Сгорело поместье XVIII века, пострадал человек. Последствия ракетного удара по музею Сковороды. Фоторепортаж

Сегодня 19.30
В ночь на 7 мая 2022 года в селе Сковородиновка Харьковской области прямым ракетным ударом был поражен Национальный литературно-мемориальный музей выдающегося украинского философа, поэта и педагога Григория Сковороды, который жил в 1722–1794 годах. В результате удара в здании XVIII века – усадьбе, где провел последние годы философ, произошел пожар, пострадал сотрудник музея. Коллекция музея сохранилась, ее вывезли заранее, говорят в Минкульте. Само здание выгорело, его придется восстанавливать полностью, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково". Ткаченко подчеркивает: вблизи Сковородиновки нет инфраструктурных объектов и фактически вокруг нее только поля. "У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", – пишет Ткаченко, напоминая, что на территории усадьбы находится и могила философа. Министр считает, что это сознательная идеологическая акция. "Они фактически били в сердце украинского философа. И били в год 300-летия", – подчеркнул он. Фото пожара и его последствий опубликовали пресс-центр ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Теги: литература, ГСЧС, Александр Ткаченко, Минкульт, ракеты, скульптура, музей, Олег Синегубов, Григорий Сковорода
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь G
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось G
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 