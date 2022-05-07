Сгорело поместье XVIII века, пострадал человек. Последствия ракетного удара по музею Сковороды. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Скульптура Сковороды обожжена, но устояла во время удара. Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
В ночь на 7 мая 2022 года в селе Сковородиновка Харьковской области прямым ракетным ударом
был поражен Национальный литературно-мемориальный музей выдающегося украинского философа, поэта и педагога Григория Сковороды, который жил в 1722–1794 годах. В результате удара в здании XVIII века – усадьбе, где провел последние годы философ, произошел пожар, пострадал сотрудник музея. Коллекция музея сохранилась
, ее вывезли заранее, говорят в Минкульте. Само здание выгорело, его придется восстанавливать полностью, заявил
министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково
". Ткаченко подчеркивает: вблизи Сковородиновки нет инфраструктурных объектов и фактически вокруг нее только поля. "У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", – пишет Ткаченко, напоминая, что на территории усадьбы находится и могила философа. Министр считает, что это сознательная идеологическая акция. "Они фактически били в сердце украинского философа. И били в год 300-летия", – подчеркнул он. Фото пожара и его последствий опубликовали пресс-центр
ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
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