Коллекцию из музея Сковороды, уничтоженного в результате ракетного удара РФ, удалось сберечь – Минкульт

Коллекцию, согласно сообщению, ранее перевезли в другое место.

Музей перед началом полномасштабного вторжения был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа. В Минкульте говорят, что празднование должно было быть одним из ключевых культурно-художественных событий 2022 года.

В МКИП рассказали также, что музей был расположен в поместье XVIII века, где последние годы жизни работал Сковорода и возле которого был похоронен.

"Музей обязательно отстроим, наш дух не сломить", – подчеркнули в министерстве.

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