Коллекцию из музея Сковороды, уничтоженного в результате ракетного удара РФ, удалось сберечь – Минкульт

Коллекцию, согласно сообщению, ранее перевезли в другое место.
Музей перед началом полномасштабного вторжения был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа. В Минкульте говорят, что празднование должно было быть одним из ключевых культурно-художественных событий 2022 года.
В МКИП рассказали также, что музей был расположен в поместье XVIII века, где последние годы жизни работал Сковорода и возле которого был похоронен.
"Музей обязательно отстроим, наш дух не сломить", – подчеркнули в министерстве.
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Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.
Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.
В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, там произошел пожар, пострадал человек.