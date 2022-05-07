Минобороны РФ после уничтожения ракетой музея Сковороды заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково"

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области", – говорится в сообщении.
Музей был расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. Населенных пунктов с названием "Сковородниково" в этом регионе и в Украине в целом нет. Приблизительно в 40 км по другую сторону границы есть Сковороднево – село в Хомутовском районе Курской области.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уверен, что по музею Сковороды оккупанты ударили прицельно и намеренно.
"Уничтожение музея украинского философа Сковороды – это сознательная идеологическая акция! Сковородиновка находится далеко от других поселков и объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг – только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", – написал он в Telegram.
Ткаченко пообещал, что министерство вместе с международными специалистами зафиксирует состав преступления и отправит соответствующие письма в ЮНЕСКО.
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Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.
Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.
В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, там произошел пожар, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.
Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.