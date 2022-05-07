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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ после уничтожения ракетой музея Сковороды заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково"

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Здание музея было поражено прямым ракетным ударом
Здание музея было поражено прямым ракетным ударом
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минобороны России после уничтожения здания XVIII века, Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды заявили, что поразили "военный объект". Текст утреннего брифинга спикера министерства опубликован утром 7 мая в Telegram-канале ведомства.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области", – говорится в сообщении.

Музей был расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. Населенных пунктов с названием "Сковородниково" в этом регионе и в Украине в целом нет. Приблизительно в 40 км по другую сторону границы есть Сковороднево – село в Хомутовском районе Курской области.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уверен, что по музею Сковороды оккупанты ударили прицельно и намеренно.

"Уничтожение музея украинского философа Сковороды – это сознательная идеологическая акция! Сковородиновка находится далеко от других поселков и объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг – только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", – написал он в Telegram.

Ткаченко пообещал, что министерство вместе с международными специалистами зафиксирует состав преступления и отправит соответствующие письма в ЮНЕСКО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.

В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, там произошел пожар, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.

Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Теги: культура, Александр Ткаченко, Минкульт, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, музей, ракета, Григорий Сковорода
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