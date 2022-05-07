Минобороны РФ после уничтожения ракетой музея Сковороды заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково"

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области", – говорится в сообщении.

Музей был расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. Населенных пунктов с названием "Сковородниково" в этом регионе и в Украине в целом нет. Приблизительно в 40 км по другую сторону границы есть Сковороднево – село в Хомутовском районе Курской области.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уверен, что по музею Сковороды оккупанты ударили прицельно и намеренно.

"Уничтожение музея украинского философа Сковороды – это сознательная идеологическая акция! Сковородиновка находится далеко от других поселков и объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг – только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", – написал он в Telegram.

Ткаченко пообещал, что министерство вместе с международными специалистами зафиксирует состав преступления и отправит соответствующие письма в ЮНЕСКО.

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