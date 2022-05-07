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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия атаковала Одессу шестью ракетами, четыре попали в мебельное производство, две – в уже разрушенную взлетную полосу

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По предварительной информации, пострадавших нет. На фото жители одного из кварталов Одессы, где взрывной волной выбило окна в зданиях
По предварительной информации, пострадавших нет. На фото жители одного из кварталов Одессы, где взрывной волной выбило окна в зданиях
Фото: Думская — новости Одессы / Telegram

Российские оккупационные войска нанесли по Одессе днем 7 мая ракетный удар шестью крылатыми ракетами. Об этом сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в Telegram.

По его информации, удар Россия нанесла, используя стратегическую авиацию.

"Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Две ракеты попали в разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу", – написал он.

В оперативном командовании "Юг" уточнили: объект инфраструктуры – это частное предприятие по производству мебели.

"В жилом районе ударной волной и обломками изувечены многоэтажные дома рядом. На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 м² ликвидирован. Продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении оперативного командования, опубликованном в Telegram-канале горсовета Одессы.

Согласно сообщениям командования и Братчука, всего за день российские оккупанты выпустили по Одессе и области не менее 10 ракет: за несколько часов до удара по городу они информировали о нанесении удара по Одесской области четырьмя ракетами.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, аэропорт, спасатели, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Сергей Братчук
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