Россия атаковала Одессу шестью ракетами, четыре попали в мебельное производство, две – в уже разрушенную взлетную полосу

По предварительной информации, пострадавших нет. На фото жители одного из кварталов Одессы, где взрывной волной выбило окна в зданиях Фото: Думская — новости Одессы / Telegram

По его информации, удар Россия нанесла, используя стратегическую авиацию.

"Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Две ракеты попали в разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу", – написал он.

В оперативном командовании "Юг" уточнили: объект инфраструктуры – это частное предприятие по производству мебели.

"В жилом районе ударной волной и обломками изувечены многоэтажные дома рядом. На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 м² ликвидирован. Продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении оперативного командования, опубликованном в Telegram-канале горсовета Одессы.

Согласно сообщениям командования и Братчука, всего за день российские оккупанты выпустили по Одессе и области не менее 10 ракет: за несколько часов до удара по городу они информировали о нанесении удара по Одесской области четырьмя ракетами.

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