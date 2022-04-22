Уникальную коллекцию медальерного искусства из мариупольского музея захватчики вывезли в оккупированный Донецк – горсовет

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", – говорится в сообщении.
Отмечается, что музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в осажденном Мариуполе в этом апреле.
Ефим Харабет (1929 – 2004) – советский и украинский художник-медальер. Заслуженный деятель искусств Украины, почетный гражданин Мариуполя, автор государственных наград Украины, герба Мариуполя и атрибутов городской власти, а также сотен произведений искусства.
Музей медальерного искусства его имени был открыт в Мариуполе в 2005 году в одном здании с Городским центром современного искусства и культуры имени Куинджи.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек.
Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.