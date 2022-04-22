Уникальную коллекцию медальерного искусства из мариупольского музея захватчики вывезли в оккупированный Донецк – горсовет

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в осажденном Мариуполе в этом апреле.

Ефим Харабет (1929 – 2004) – советский и украинский художник-медальер. Заслуженный деятель искусств Украины, почетный гражданин Мариуполя, автор государственных наград Украины, герба Мариуполя и атрибутов городской власти, а также сотен произведений искусства.

Музей медальерного искусства его имени был открыт в Мариуполе в 2005 году в одном здании с Городским центром современного искусства и культуры имени Куинджи.