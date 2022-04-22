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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уникальную коллекцию медальерного искусства из мариупольского музея захватчики вывезли в оккупированный Донецк – горсовет

Музей насчитывал более 700 экспонатов
Музей насчитывал более 700 экспонатов
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики вывезли уникальную коллекцию художника Ефима Харабета из музея медальерного искусства его имени. Об этом сообщил в Telegram Мариупольский горсовет.

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в осажденном Мариуполе в этом апреле.

Ефим Харабет (1929 – 2004) – советский и украинский художник-медальер. Заслуженный деятель искусств Украины, почетный гражданин Мариуполя, автор государственных наград Украины, герба Мариуполя и атрибутов городской власти, а также сотен произведений искусства. 

Музей медальерного искусства его имени был открыт в Мариуполе в 2005 году в одном здании с Городским центром современного искусства и культуры имени Куинджи.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек

Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: искусство, Мариуполь, война России против Украины, музей, российские оккупанты
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