"Это ваша жизнь". Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги

"Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей", – сказал президент.
Зеленский также призвал "четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник предупредил, что российские оккупанты, стремясь достичь определенных результатов в войне к 9 мая, могут активизировать обстрелы и провокации.
6 мая Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги 8-го и 9 мая, а также накануне праздников в связи с риском массированных обстрелов украинских городов.