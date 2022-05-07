"Это ваша жизнь". Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги

"Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей", – сказал президент.

Зеленский также призвал "четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)