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ВОЙНА В УКРАИНЕ

8-го и 9 мая оккупанты могут устроить массированные обстрелы украинских городов – СНБО

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В Минобороны Украины заявляли, что РФ может устроить провокации и активизировать обстрелы 8-го и 9 мая
В Минобороны Украины заявляли, что РФ может устроить провокации и активизировать обстрелы 8-го и 9 мая
Фото: president.gov.ua

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги 8-го и 9 мая, а также накануне праздников. Об этом написала пресс-служба центра в Facebook.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – объяснили в сообщении.

СНБО призывает украинцев не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать комендантский час.

https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/147303541152053

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии. Об этом 4 мая сообщил спикер министерства Александр Мотузяник.

Он отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов в войне к 9 мая.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", – сказал Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

Согласно опросам 2021 года, 41% украинцев считают, что Украина должна отмечать обе эти даты, 31% – только День Победы 9 мая и 9% – лишь День памяти и примирения 8 мая.

Теги: Россия, Украина, СНБО, комендантский час, провокации, День Победы, Александр Мотузяник, обстрелы, День памяти и примирения, Европа, война России против Украины, Центр противодействия дезинформации
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