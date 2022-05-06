8-го и 9 мая оккупанты могут устроить массированные обстрелы украинских городов – СНБО

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – объяснили в сообщении.
СНБО призывает украинцев не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать комендантский час.
Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии. Об этом 4 мая сообщил спикер министерства Александр Мотузяник.
Он отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов в войне к 9 мая.
"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", – сказал Мотузяник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.
Согласно опросам 2021 года, 41% украинцев считают, что Украина должна отмечать обе эти даты, 31% – только День Победы 9 мая и 9% – лишь День памяти и примирения 8 мая.