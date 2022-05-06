8-го и 9 мая оккупанты могут устроить массированные обстрелы украинских городов – СНБО

В Минобороны Украины заявляли, что РФ может устроить провокации и активизировать обстрелы 8-го и 9 мая Фото: president.gov.ua

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – объяснили в сообщении.

СНБО призывает украинцев не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать комендантский час.

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии. Об этом 4 мая сообщил спикер министерства Александр Мотузяник.

Он отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов в войне к 9 мая.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", – сказал Мотузяник.

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