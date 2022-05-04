Днем Победы 9 мая считают 15% украинцев. В 2018 году такого мнения придерживались 58% граждан – опрос

67% украинцев убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне Фото: depositphotos.com

Социологи отмечают, что одним из ключевых изменений в исторической памяти украинцев стала переоценка их отношения к 9 мая. До этого года 80% взрослого населения Украины воспринимали эту дату как праздник, имеющий значимый личный символизм. Однако в 2022-м для 36% опрошенных он перешел в разряд пережитков прошлого, а 22% – обыденности.

"Победный" символизм в этот день сменился "мемориальным". С 2012 года фиксировалась постепенная динамика переосмысления этой даты. Но война с Россией резко изменила взгляды украинцев и сегодня для 80% опрошенных – это День Памяти, и только для 15% – День Победы (в 2018 таких было 58%)", – говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на изменение отношения к символизму Дня Победы, украинцы высоко (78%) оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом, а 67% убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне. О России такого мнения 23%, Беларуси – 24%, других странах СССР – 21%.

"Что касается союзников: о том, что наибольший вклад внесли США, говорят 30% украинцев, Великобритания – 27%", – уточнили социологи.

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.