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Днем Победы 9 мая считают 15% украинцев. В 2018 году такого мнения придерживались 58% граждан – опрос

67% украинцев убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне
67% украинцев убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне
Фото: depositphotos.com

Днем Победы 9 мая считают 15% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Социологи отмечают, что одним из ключевых изменений в исторической памяти украинцев стала переоценка их отношения к 9 мая. До этого года 80% взрослого населения Украины воспринимали эту дату как праздник, имеющий значимый личный символизм. Однако в 2022-м для 36% опрошенных он перешел в разряд пережитков прошлого, а 22% – обыденности.

"Победный" символизм в этот день сменился "мемориальным". С 2012 года фиксировалась постепенная динамика переосмысления этой даты. Но война с Россией резко изменила взгляды украинцев и сегодня для 80% опрошенных – это День Памяти, и только для 15% – День Победы (в 2018 таких было 58%)", – говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на изменение отношения к символизму Дня Победы, украинцы высоко (78%) оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом, а 67% убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне. О России такого мнения 23%, Беларуси – 24%, других странах СССР – 21%.

"Что касается союзников: о том, что наибольший вклад внесли США, говорят 30% украинцев, Великобритания – 27%", – уточнили социологи.

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги: Россия, Германия, Украина, СССР, рейтинг, нацизм, фашизм, соцопрос, День Победы, Вторая мировая война, День памяти и примирения, украинцы, война России против Украины
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