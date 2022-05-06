Зеленский учредил знак отличия "Крест боевых заслуг". Первым его получил Залужный

"Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал [...] Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое сопротивление ВСУ этому вторжению", – сказано в сообщении.
Награду также получили:
"Президент отметил, что отвага и мудрость, боевая результативность этих людей в войне за Украину дают всем нашим гражданам особую надежду на победу", – рассказали в пресс-службе Зеленского.
Отличие президента Украины "Крест боевых заслуг" основано указом Зеленского 5 мая 2022 года.
Согласно документу, отличие вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником; а также за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) при ведении военных (боевых) действий.