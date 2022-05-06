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Зеленский учредил знак отличия "Крест боевых заслуг". Первым его получил Залужный

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Отличие вручал президент
Отличие вручал президент
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал первым военным, кому президент Украины Владимир Зеленский вручил знак отличия "Крест боевых заслуг". Об этом 6 мая проинформировал сайт главы государства.

"Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал [...] Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое сопротивление ВСУ этому вторжению", – сказано в сообщении.

Награду также получили:

  • заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк;
  • командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко;
  • заместитель командира механизированного батальона 72-й ОМБр капитан Владислав Калиевский;
  • боевой медик 72-й ОМБр сержант Дарья Мазуренко.

"Президент отметил, что отвага и мудрость, боевая результативность этих людей в войне за Украину дают всем нашим гражданам особую надежду на победу", – рассказали в пресс-службе Зеленского.

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Контекст:

Отличие президента Украины "Крест боевых заслуг" основано указом Зеленского 5 мая 2022 года.

Согласно документу, отличие вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником; а также за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) при ведении военных (боевых) действий.

Теги: военные, Владимир Зеленский, документы, Александр Охрименко, награда, Валерий Залужный, Евгений Мойсюк, войска
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