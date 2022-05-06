Зеленский учредил знак отличия "Крест боевых заслуг". Первым его получил Залужный

"Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал [...] Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое сопротивление ВСУ этому вторжению", – сказано в сообщении.

Награду также получили:

заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк;

командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко;

заместитель командира механизированного батальона 72-й ОМБр капитан Владислав Калиевский;

боевой медик 72-й ОМБр сержант Дарья Мазуренко.

"Президент отметил, что отвага и мудрость, боевая результативность этих людей в войне за Украину дают всем нашим гражданам особую надежду на победу", – рассказали в пресс-службе Зеленского.

Фото: wikipedia.org