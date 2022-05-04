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Залужный встретился с Горбулиным: Работаем над перспективной моделью ВСУ. В ее основе – высокотехнологичные оружие и техника

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Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе государства"
Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе государства"
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала 4 апреля встретились с академиком, первым вице-президентом НАН Украины Владимиром Горбулиным. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Уже сегодня, несмотря на всю сложность текущей ситуации, мы работаем над перспективной моделью Вооруженных сил. В ее основе – высокотехнологичные виды вооружения и техники, современные подходы к управлению", – написал главнокомандующий.

По словам Залужного, эти вопросы они обсуждали с Горбулиным. 

Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе нашего государства".

"Ведь мы опираемся на опыт и знания великих украинцев, защищаем свое и усиливаем мировую архитектуру безопасности", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/302415445387281

Контекст:

Министр обороны Алексей Резников после первой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на военной базе Рамштайн в Германии говорил, что к финальной фазе приближается процесс перехода Украины на западные калибры. "Речь шла не только о поставках оружия и боеприпасов. Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах", – рассказывал министр.

Залужный сообщал 30 апреля, что Украине нужно отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. "И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Горбулину был первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов концепции национальной безопасности и обороны Украины и Герой Украины (согласно указу президента, он получил это звание "за выдающиеся личные заслуги в развитии украинской государственности, укреплении системы национальной безопасности и обороны, многолетнюю плодотворную научную деятельность"). 

С 2014-го по 2018 год Горбулин возглавлял Национальный институт стратегических исследований, в 2021-м был главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вооружение, Владимир Горбулин, боеприпасы, ВСУ, безопасность, Валерий Залужный, Сергей Шаптала
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