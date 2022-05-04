Залужный встретился с Горбулиным: Работаем над перспективной моделью ВСУ. В ее основе – высокотехнологичные оружие и техника

Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе государства" Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Уже сегодня, несмотря на всю сложность текущей ситуации, мы работаем над перспективной моделью Вооруженных сил. В ее основе – высокотехнологичные виды вооружения и техники, современные подходы к управлению", – написал главнокомандующий.

По словам Залужного, эти вопросы они обсуждали с Горбулиным.

Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе нашего государства".

"Ведь мы опираемся на опыт и знания великих украинцев, защищаем свое и усиливаем мировую архитектуру безопасности", – добавил он.

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