Залужный встретился с Горбулиным: Работаем над перспективной моделью ВСУ. В ее основе – высокотехнологичные оружие и техника

"Уже сегодня, несмотря на всю сложность текущей ситуации, мы работаем над перспективной моделью Вооруженных сил. В ее основе – высокотехнологичные виды вооружения и техники, современные подходы к управлению", – написал главнокомандующий.
По словам Залужного, эти вопросы они обсуждали с Горбулиным.
Каждая встреча с Горбулиным, отметил Залужный, "придает уверенность в успехе нашего государства".
"Ведь мы опираемся на опыт и знания великих украинцев, защищаем свое и усиливаем мировую архитектуру безопасности", – добавил он.
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Министр обороны Алексей Резников после первой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на военной базе Рамштайн в Германии говорил, что к финальной фазе приближается процесс перехода Украины на западные калибры. "Речь шла не только о поставках оружия и боеприпасов. Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах", – рассказывал министр.
Залужный сообщал 30 апреля, что Украине нужно отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. "И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – отметил главнокомандующий ВСУ.
Горбулину был первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов концепции национальной безопасности и обороны Украины и Герой Украины (согласно указу президента, он получил это звание "за выдающиеся личные заслуги в развитии украинской государственности, укреплении системы национальной безопасности и обороны, многолетнюю плодотворную научную деятельность").
С 2014-го по 2018 год Горбулин возглавлял Национальный институт стратегических исследований, в 2021-м был главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".