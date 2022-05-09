В Украине нацизм снова поднял голову – Лукашенко

"Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо, видимо, усвоили уроки. Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями", – сказал Лукашенко.

По словам политика, он "в страшном сне не мог представить", что в Украине, "братской стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову".

По мнению Лукашенко, элиты Запада "взрастили в Украине монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеры и [главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа] Шухевича, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев – украинцев и россиян".

Война России против Украины. Главное (обновляется)