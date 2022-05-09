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В Украине нацизм снова поднял голову – Лукашенко

Лукашенко: Последователи нацистов одержимы идеей реванша
Лукашенко: Последователи нацистов одержимы идеей реванша
Фото: ЕРА

9 мая, в День Победы, Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что страны Запада сделали нацизм государственной идеологией в Украине, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо, видимо, усвоили уроки. Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями", – сказал Лукашенко.

По словам политика, он "в страшном сне не мог представить", что в Украине, "братской стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову".

По мнению Лукашенко, элиты Запада "взрастили в Украине монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеры и [главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа] Шухевича, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев – украинцев и россиян".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, нацизм, война, война России против Украины, президент
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