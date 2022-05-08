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Окружение Лукашенко ищет диалог о нормализации отношений с Западом и Украиной – Украинский институт будущего

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Риторика Лукашенко изменилась, считают в УИБ
Риторика Лукашенко изменилась, считают в УИБ
Фото: ЕРА

Власти Беларуси избегают втягивания Россией в масштабную войну против Украины, а находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко пытается продемонстрировать свою силу внутри страны. Такой вывод сделал Украинский институт будущего (УИБ) в аналитическом материале по итогам недели, опубликованном 6 мая.

"Власти Беларуси продолжают попытки маневрировать, чтобы избежать еще большего втягивания страны в войну с Украиной. В то же время, учитывая авторитарный характер политической системы, перед Лукашенко стоит еще одна задача – продемонстрировать собственным элитам (и ядру электоральной поддержки) способность контролировать ситуацию и выступать с позиции силы", – сказано в материале.

Его авторы обратили внимание на объявленную в Беларуси "внезапную" проверку боеспособности армии с демонстративной переброской подразделений к границам с Украиной и Польшей, а также на интервью Лукашенко Associated Press, в котором тот выступил с тезисом, что "Россия не может проиграть" войну в Украине, "но уже не говорил о неминуемой "победе".

"Проверка боеспособности, которая названа "внезапной", на самом деле является частью плановых мер. [...] При этом важно отметить, что на такие проверки обычно призывают несколько тысяч (от двух до шести) резервистов и параллельно проводят проверки сил ТрО (территориальной обороны. – "ГОРДОН"). Однако в апреле – мае 2022 года маневры проводятся силами кадровых частей, без массового привлечения резервистов. Силы территориальной обороны участвуют в проверке в ограниченном формате (районы прибытия колонн с техникой). Таким образом, официальный Минск, с одной стороны, пытается "играть мышцами", с другой – не желает создавать дополнительных точек напряжения", – считают в УИБ.

Эксперты делают вывод, что "заявления Лукашенко и расставленные им акценты позволяют поговорить о попытках поиска точек соприкосновения с государствами ЕС и США для начала диалога по нормализации отношений. И это логическое продолжение активности белорусского МИД с рассылкой письма с призывом о диалоге руководства сразу нескольких стран ЕС".

"При этом Россия может попытаться использовать факт маневров для создания точек напряжения вдоль белорусско-украинской границы для отвлечения резервов ВСУ на прикрытие северного направления. Однако провокации, которые могут привести к изменению ситуации, возможны лишь параллельно (точнее, на день-два позже) после попытки раскачать ситуацию, например, в Приднестровье", – сказано в докладе.

Украинский институт будущего прогнозирует, что "белорусские власти будут пытаться найти точки выхода из ситуации и нормализовать отношения, в частности, с Украиной", но риторика официальных СМИ будет оставаться в рамках тезисов российской пропаганды.

"Для внутреннего потребления будет показана картинка "желание помочь братскому народу, несмотря на конфликт с руководством". На украинском направлении ожидается попытка выхода на переговоры о возобновлении масштабного экономического сотрудничества, по крайней мере, в отношении товарных позиций, в которых нуждается Украина. А если речь зайдет о поставках нефтепродуктов, официальный Минск будет действовать с оглядкой на РФ. То есть даже при наличии согласия возможны задержки, которые будут оправдывать "сложностями с логистикой", – написано в материале.

Вывод, который в нем делается: "окружение Лукашенко взяло курс на постепенное разряжение ситуации и ищет возможности начать диалог о нормализации отношений с Западом и Украиной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, оборона, военные учения, вторжение, война России против Украины, Украинский институт будущего
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