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Россия, скорее всего, попытается раздуть угрозу, которую представляют для Украины сезонные военные учения в Беларуси – разведка Великобритании

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Пик цикла зимней подготовки военных в Беларуси приходится на май месяц, отметили в британской разведке
Пик цикла зимней подготовки военных в Беларуси приходится на май месяц, отметили в британской разведке
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Военные учения сухопутных войск в Беларуси – сезонные, в настоящее время отклонений от обычных учений, которые могут представлять угрозу для соседних стран, не ожидается.

Об этом 5 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Было замечено, что белорусские сухопутные войска перебрасываются из гарнизона в поле для учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку пик цикла зимней подготовки в Беларуси приходится на май месяц, – говорится в сообщении. – Россия, скорее всего, попытается раздуть угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы зафиксировать украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс".

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

В марте Генштаб ВСУ сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину.

29 апреля Генштаб заявил об усилении группировки белорусских войск на границе с Украиной, в том числе сил авиации и ПВО.

4 мая пресс-служба министерства обороны Беларуси сообщила, что в вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования на возможность перемещения и выполнение учебно-боевых задач.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, разведка, угрозы, военные учения, война России против Украины, войска
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