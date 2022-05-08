Подоляк: Лукашенко – человек, для которого 180 градусов является нормальным разворотом головы

Подоляк: Мы очень придирчиво смотрим и на Приднестровье, и на Беларусь Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Приднестровье или другие анклавы россияне для этого и создавали - чтобы они были серыми и в любой момент их можно было использовать, прежде всего как элемент медийного оружия [...] – создавать давление на нас, чтобы наше внимание было приковано к этому региону. У нас оно, кстати, приковано: мы очень придирчиво смотрим и на Приднестровье, и на Беларусь", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "Беларусь очень эффектно подставила свою территорию" для того, чтобы Россия бомбила территорию Украины.

"Как там говорит этот господин Лукашенко? "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". ...У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему операция затянулась, если эти места были превентивно обезврежены?" – объяснил Подоляк.

По его словам, когда говорят такие люди, как Лукашенко, "нужно всегда оценивать в ретроспективе и то, что он говорил три, пять дней назад".

"Это человек, для которого 180 градусов – нормальный разворот головы", – заявил Подоляк.

Комментируя ситуацию в районе Приднестровья, он отметил, что попытки информационно дестабилизировать это направление уже "всем понятны".

"Знаете, в чем проблема РФ? Она недооценила: сегодня – не 2014 год, сегодня все в прямом эфире идет. То есть все все видят. И откуда дрон куда летит, и кто его запускает. Это рассчитано на определенное количество Telegram-каналов пропагандистского толка РФ, где они размещают грозные заявления тех или иных руководителей тех или иных криминальных анклавов. Но для мирового сообщества, для нас это не имеет никакого значения", – подчеркнул советник главы ОП.

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