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Подоляк: Лукашенко – человек, для которого 180 градусов является нормальным разворотом головы

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Подоляк: Мы очень придирчиво смотрим и на Приднестровье, и на Беларусь
Подоляк: Мы очень придирчиво смотрим и на Приднестровье, и на Беларусь
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Обороняясь от российской масштабной агрессии, Украина пристально наблюдает за происходящим в Беларуси и непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР"), заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Радио НВ" 7 мая.

"Приднестровье или другие анклавы россияне для этого и создавали - чтобы они были серыми и в любой момент их можно было использовать, прежде всего как элемент медийного оружия [...] – создавать давление на нас, чтобы наше внимание было приковано к этому региону. У нас оно, кстати, приковано: мы очень придирчиво смотрим и на Приднестровье, и на Беларусь", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "Беларусь очень эффектно подставила свою территорию" для того, чтобы Россия бомбила территорию Украины.

"Как там говорит этот господин Лукашенко? "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". ...У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему операция затянулась, если эти места были превентивно обезврежены?" – объяснил Подоляк.

По его словам, когда говорят такие люди, как Лукашенко, "нужно всегда оценивать в ретроспективе и то, что он говорил три, пять дней назад".

"Это человек, для которого 180 градусов – нормальный разворот головы", – заявил Подоляк.

Комментируя ситуацию в районе Приднестровья, он отметил, что попытки информационно дестабилизировать это направление уже "всем понятны".

"Знаете, в чем проблема РФ? Она недооценила: сегодня – не 2014 год, сегодня все в прямом эфире идет. То есть все все видят. И откуда дрон куда летит, и кто его запускает. Это рассчитано на определенное количество Telegram-каналов пропагандистского толка РФ, где они размещают грозные заявления тех или иных руководителей тех или иных криминальных анклавов. Но для мирового сообщества, для нас это не имеет никакого значения", – подчеркнул советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля российские войска масштабно вторглись в Украину с юга, востока и севера, в том числе с территории Беларуси. В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в Приднестровье прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Теги: Россия, Беларусь, Приднестровье, война, пропаганда, вторжение, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк
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