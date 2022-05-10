Жданов пояснил, зачем оккупанты обстреливают мост через Днестровский лиман, а ВСУ – остров Змеиный

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Он подчеркнул, что Украина не пропустит самолет с российскими военными через свое воздушное пространство.
"Но для того, чтобы пробиться в Приднестровье, можно еще использовать Бессарабию и высадить там морской десант. Днестровский лиман фактически защищает эту территорию, отделяя ее от основной территории Украины. Зачем же враг разрушал там мост? Чтобы зайти в лиман катерами, которые мы разрушаем Bayraktar, и поддерживать высадку десанта огневым прикрытием. Но для этого нужно закрыть воздух. Поэтому россияне постоянно пытались поставить на Змеиный комплексы ПВО С-300. Мы пока все жжем", – отметил Жданов.
По его словам, если с острова Змеиный прикрыть небо, "тогда россияне могли бы обеспечивать прикрытие для высадки своего десанта".
"Раньше это делал [затонувший] крейсер "Москва", а теперь им нужно установить стационарную ПВО, чтобы прикрыть эту их операцию", – резюмировал Жданов.
10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова атаковали мост.
По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".
30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".
2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.
3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar уничтожили склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.
6 мая ОК "Юг" сообщало об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".
8 мая командование "Юг" проинформировало об уничтожении ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный накануне, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.
В тот же день ОК "Юг" опубликовало видео уничтожения боевого российского вертолета вместе с оккупантами на Змеином.