Жданов пояснил, зачем оккупанты обстреливают мост через Днестровский лиман, а ВСУ – остров Змеиный

10 мая оккупанты нанесли четвертый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман Фото: wikipedia.org

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он подчеркнул, что Украина не пропустит самолет с российскими военными через свое воздушное пространство.

"Но для того, чтобы пробиться в Приднестровье, можно еще использовать Бессарабию и высадить там морской десант. Днестровский лиман фактически защищает эту территорию, отделяя ее от основной территории Украины. Зачем же враг разрушал там мост? Чтобы зайти в лиман катерами, которые мы разрушаем Bayraktar, и поддерживать высадку десанта огневым прикрытием. Но для этого нужно закрыть воздух. Поэтому россияне постоянно пытались поставить на Змеиный комплексы ПВО С-300. Мы пока все жжем", – отметил Жданов.

По его словам, если с острова Змеиный прикрыть небо, "тогда россияне могли бы обеспечивать прикрытие для высадки своего десанта".

"Раньше это делал [затонувший] крейсер "Москва", а теперь им нужно установить стационарную ПВО, чтобы прикрыть эту их операцию", – резюмировал Жданов.

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова атаковали мост.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)