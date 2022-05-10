Россия снова нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области – ОК "Юг"

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
"По Одесской области снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале горсовета Одессы.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Facebook, что это уже четвертый ракетный удар по мосту.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последние недели ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова атаковали мост.
По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.