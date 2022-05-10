Россия снова нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области – ОК "Юг"

Мост через лиман подвергся ракетному удару уже в четвертый раз Фото: depositphotos.com

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"По Одесской области снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале горсовета Одессы.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Facebook, что это уже четвертый ракетный удар по мосту.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

