Военный эксперт ответил, зачем оккупантам Херсонская область

Уже в 9.00 24 февраля оккупанты были в Херсоне, отметил Жданов Фото: EPA

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Журналист спросила Жданова, зачем оккупантам Херсонская область.

"Вернемся в 2014 год и вспомним план "Новороссия". Они именно в тех границах сегодня и пытаются отнять наши территории – от Харькова до Приднестровья. Если они доходят до Приднестровья, тогда они, во-первых, отсекают Украину от моря. Во-вторых, они выходят на границы с НАТО, что [президенту РФ Владимиру] Путину очень важно – ему нужно прямое противостояние. Он знает, что НАТО опасается прямого противостояния", – ответил эксперт.

Кроме того, в случае победы Путин "становится весомой политической фигурой в мире и начинает влиять на тектонические процессы нового мирового порядка", добавил Жданов.

"[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц очень четко сказал: если Путин победит, то мы получим большие проблемы с безопасностью. Фактически он сказал "нового Гитлера (Адольф Гитлер – лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН")", – отметил эксперт.

В то же время Жданов обратил внимание на то, как оккупанты захватили Херсонскую область. По его мнению, там могла быть "какая-то измена".

"Они без единого выстрела зашли и взяли весь юго-восток. И Мариуполь [Донецкой области] оказался в окружении именно потому, что россияне зашли без боя из Крыма. Поэтому после войны надо будет разбираться, и наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне. И на третьи сутки после начала вторжения Мариуполь уже был в окружении", – подчеркнул Жданов.

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о неподорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

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