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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военный эксперт ответил, зачем оккупантам Херсонская область

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Уже в 9.00 24 февраля оккупанты были в Херсоне, отметил Жданов
Уже в 9.00 24 февраля оккупанты были в Херсоне, отметил Жданов
Фото: EPA

Российские оккупационные войска пытаются захватить территории Украины в границах проекта Кремля по разделу страны и созданию на базе юго-восточных областей "Новороссии".

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Журналист спросила Жданова, зачем оккупантам Херсонская область.

"Вернемся в 2014 год и вспомним план "Новороссия". Они именно в тех границах сегодня и пытаются отнять наши территории – от Харькова до Приднестровья. Если они доходят до Приднестровья, тогда они, во-первых, отсекают Украину от моря. Во-вторых, они выходят на границы с НАТО, что [президенту РФ Владимиру] Путину очень важно – ему нужно прямое противостояние. Он знает, что НАТО опасается прямого противостояния", – ответил эксперт.

Кроме того, в случае победы Путин "становится весомой политической фигурой в мире и начинает влиять на тектонические процессы нового мирового порядка", добавил Жданов.

"[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц очень четко сказал: если Путин победит, то мы получим большие проблемы с безопасностью. Фактически он сказал "нового Гитлера (Адольф Гитлер – лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН")", – отметил эксперт.

В то же время Жданов обратил внимание на то, как оккупанты захватили Херсонскую область. По его мнению, там могла быть "какая-то измена".

"Они без единого выстрела зашли и взяли весь юго-восток. И Мариуполь [Донецкой области] оказался в окружении именно потому, что россияне зашли без боя из Крыма. Поэтому после войны надо будет разбираться, и наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне. И на третьи сутки после начала вторжения Мариуполь уже был в окружении", – подчеркнул Жданов.

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о неподорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, Адольф Гитлер, Приднестровье, захват, оккупация, граница, Мариуполь, Херсонская область, Чонгар, Новороссия, вторжение, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, измена, российские военные, российские оккупанты
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