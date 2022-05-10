Военный эксперт ответил, зачем оккупантам Херсонская область

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Журналист спросила Жданова, зачем оккупантам Херсонская область.
"Вернемся в 2014 год и вспомним план "Новороссия". Они именно в тех границах сегодня и пытаются отнять наши территории – от Харькова до Приднестровья. Если они доходят до Приднестровья, тогда они, во-первых, отсекают Украину от моря. Во-вторых, они выходят на границы с НАТО, что [президенту РФ Владимиру] Путину очень важно – ему нужно прямое противостояние. Он знает, что НАТО опасается прямого противостояния", – ответил эксперт.
Кроме того, в случае победы Путин "становится весомой политической фигурой в мире и начинает влиять на тектонические процессы нового мирового порядка", добавил Жданов.
"[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц очень четко сказал: если Путин победит, то мы получим большие проблемы с безопасностью. Фактически он сказал "нового Гитлера (Адольф Гитлер – лидер нацистской Германии. – "ГОРДОН")", – отметил эксперт.
В то же время Жданов обратил внимание на то, как оккупанты захватили Херсонскую область. По его мнению, там могла быть "какая-то измена".
"Они без единого выстрела зашли и взяли весь юго-восток. И Мариуполь [Донецкой области] оказался в окружении именно потому, что россияне зашли без боя из Крыма. Поэтому после войны надо будет разбираться, и наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне. И на третьи сутки после начала вторжения Мариуполь уже был в окружении", – подчеркнул Жданов.
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о неподорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.