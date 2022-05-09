"Про…бали". Арестович пояснил быструю оккупацию части Херсонской области и ответил, почему не заминировали и не взорвали подходы из Крыма

Об этом 8 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин спросил Арестовича о причинах, почему не подготовили Херсон, Новую Каховку к атаке оккупантов, а также почему не заминировали мосты из Крыма и не взорвали их.

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – ответил советник главы ОПУ. – Кто, чего и как – будем разбираться, в том числе разбираются правоохранительные органы. Потому что где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

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