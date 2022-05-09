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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Про…бали". Арестович пояснил быструю оккупацию части Херсонской области и ответил, почему не заминировали и не взорвали подходы из Крыма

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Правоохранители будут разбираться, почему оккупанты смогли захватить часть Херсонской области в первые дни войны, отметил Арестович
Правоохранители будут разбираться, почему оккупанты смогли захватить часть Херсонской области в первые дни войны, отметил Арестович
Фото: EPA

Российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие.

Об этом 8 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин спросил Арестовича о причинах, почему не подготовили Херсон, Новую Каховку к атаке оккупантов, а также почему не заминировали мосты из Крыма и не взорвали их.

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – ответил советник главы ОПУ. – Кто, чего и как – будем разбираться, в том числе разбираются правоохранительные органы. Потому что где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, следствие, юрист, Марк Фейгин, предательство, Алексей Арестович, правоохранители, советник, война России против Украины, Офис президента Украины, Новая Каховка, российские военные, российские оккупанты
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