"Про…бали". Арестович пояснил быструю оккупацию части Херсонской области и ответил, почему не заминировали и не взорвали подходы из Крыма

Об этом 8 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
Российский юрист и блогер Марк Фейгин спросил Арестовича о причинах, почему не подготовили Херсон, Новую Каховку к атаке оккупантов, а также почему не заминировали мосты из Крыма и не взорвали их.
"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – ответил советник главы ОПУ. – Кто, чего и как – будем разбираться, в том числе разбираются правоохранительные органы. Потому что где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете".
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.