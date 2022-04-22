В Молдове отреагировали на заявления РФ о намерениях получить "выход" к Приднестровью

Сегодня, говоря о "второй фазе" российского вторжения в Украину, исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, в частности, что захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Бюро по реинтеграции назвало это заявление "неприемлемым и необоснованным", а также ведущим к "росту напряженности и недоверия в обществе".

"На территории Молдовы государства – члена Совета Европы гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка и так далее. И все эти права соблюдают на территории, контролируемой конституционными властями", – говорится в заявлении.

Также в бюро напомнили, что именно РФ осуществляет эффективный контроль над Приднестровским регионом.

Кроме этого, в заявлении подчеркивается, что Молдова – нейтральное государство.

"Мы требуем, чтобы этот принцип соблюдали все международные субъекты, включая Россию. Таким образом, мы вновь заявляем о необходимости соблюдать обязательства, согласованные на двустороннем и международном уровне, и избегать сообщений, которые могут вызвать разногласия и создать искусственные очаги напряженности", – заявили в бюро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)