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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Молдове отреагировали на заявления РФ о намерениях получить "выход" к Приднестровью

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В Молдове прокомментировали заявления РФ
В Молдове прокомментировали заявления РФ
Фото: depositphotos.com

Молдавское Бюро по реинтеграции прокомментировало заявления РФ о намерениях в ходе войны против Украины "получить выход к Приднестровью". Об этом 22 апреля сообщило издание NewsMaker.

Сегодня, говоря о "второй фазе" российского вторжения в Украину, исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, в частности, что захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". 

Бюро по реинтеграции назвало это заявление "неприемлемым и необоснованным", а также ведущим к "росту напряженности и недоверия в обществе".

"На территории Молдовы государства – члена Совета Европы гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка и так далее. И все эти права соблюдают на территории, контролируемой конституционными властями", – говорится в заявлении.

Также в бюро напомнили, что именно РФ осуществляет эффективный контроль над Приднестровским регионом. 

Кроме этого, в заявлении подчеркивается, что Молдова – нейтральное государство.

"Мы требуем, чтобы этот принцип соблюдали все международные субъекты, включая Россию. Таким образом, мы вновь заявляем о необходимости соблюдать обязательства, согласованные на двустороннем и международном уровне, и избегать сообщений, которые могут вызвать разногласия и создать искусственные очаги напряженности", – заявили в бюро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

22 апреля 2022 года Миннекаев также заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, война России против Украины
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