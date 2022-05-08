ВСУ точными атаками Bayraktar уничтожили три катера оккупантов у острова Змеиный, еще один поврежден – командование "Юг"

Об этом говорится в сводке, опубликованной 8 мая в Facebook.

"У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками [БПЛА] Bayraktar уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", еще один "Раптор" существенно поврежден. 46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Командование "Юг" 7 мая утром опубликовало видео, на котором показало нанесение удара по нескольким объектам на острове Змеиный и возле него. Там не указали, чем и когда был нанесен удар. Defence Express писал, что речь идет о работе беспилотника Bayraktar. Уничтожен был, в частности, десантный катер РФ проекта 11770 "Серна". Судя по видео, в момент удара на катере были российские военнослужащие.

6 мая ОК "Юг" сообщало об уничтожении российской техники на самом острове. Командование опубликовало видео, показав, как Bayraktar уничтожает российский ЗРК "Тор".