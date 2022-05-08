ВСУ уничтожили российский вертолет с оккупантами на острове Змеиный. Видео

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед, к победе Украины!" – говорится в сообщении.

По словам спикера Одесской областной государственной (военной) администрации Сергея Братчука, остров Змеиный – "негостеприимный для мокшан и стал морской Чернобаевкой [Херсонской области]".

"Минус" вражеский вертолет с орками", – прокомментировал видео Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)