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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили российский вертолет с оккупантами на острове Змеиный. Видео

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ВСУ уничтожили "вражеский вертолет с орками", отметил Братчук (фото иллюстративное)
ВСУ уничтожили "вражеский вертолет с орками", отметил Братчук (фото иллюстративное)
Фото: Минобороны России / Facebook

Оперативное командование (ОК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг" 8 мая опубликовало в Facebook видео уничтожения боевого вертолета российских оккупантов на временно захваченном острове Змеиный.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед, к победе Украины!" – говорится в сообщении.

По словам спикера Одесской областной государственной (военной) администрации Сергея Братчука, остров Змеиный – "негостеприимный для мокшан и стал морской Чернобаевкой [Херсонской области]".

"Минус" вражеский вертолет с орками", – прокомментировал видео Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".

2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.

3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar уничтожили склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.

6 мая ОК "Юг" сообщало об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".

8 мая командование "Юг" проинформировало об уничтожении ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный накануне, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.

Теги: Россия, Украина, военные, вертолет, ВСУ, Одесская ОГА, война России против Украины, спикер, экипаж, потери России, остров Змеиный, российские оккупанты, Чернобаевка, Сергей Братчук
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