ВСУ уничтожили российский вертолет с оккупантами на острове Змеиный. Видео

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед, к победе Украины!" – говорится в сообщении.
По словам спикера Одесской областной государственной (военной) администрации Сергея Братчука, остров Змеиный – "негостеприимный для мокшан и стал морской Чернобаевкой [Херсонской области]".
"Минус" вражеский вертолет с орками", – прокомментировал видео Братчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".
30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".
2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.
3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar уничтожили склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.
6 мая ОК "Юг" сообщало об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".
8 мая командование "Юг" проинформировало об уничтожении ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный накануне, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.