Оккупанты захватили станцию, через которую проходит транзит почти трети газа из РФ в Европу, Украина сняла с себя ответственность

Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией, заявили в "Нафтогазі" Фото: depositphotos.com

В ОГТСУ отметили, что "Новопсков" – первая из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через нее идет транзит почти трети газа (до 32,6 млн м³ в сутки) из России в Европу.

Компания подчеркнула, что не может контролировать активы, расположенные на оккупированных территориях.

"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", – подчеркнули в сообщении.

В ОГТСУ сообщили, что с 7.00 11 мая прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет.

"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", – отметили в ОГТСУ.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос приема газа на ближайшую физическую точку соединения "Суджа", расположенную на контролируемой Украиной территории, отметили в компании.

Как пояснил в Twitter глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, переместить нужный объем транзита в другую точку присоединения к Украине может российская сторона.

"Газпром" надлежащим образом уведомлен о том, что Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией", – подчеркнул он.

Gazprom has been duly notified that Ukraine is no longer responsible for gas transit through territories occupied by Russia. Currently it is about 1/3 of the total transit volume. Gazprom can move this volume to another interconnection point with Ukraine. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) May 10, 2022

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