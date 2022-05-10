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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты захватили станцию, через которую проходит транзит почти трети газа из РФ в Европу, Украина сняла с себя ответственность

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Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией, заявили в "Нафтогазі"
Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией, заявили в "Нафтогазі"
Фото: depositphotos.com

Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что станция "Сохрановка" и пограничная компрессорная станция "Новопсков" оказались на оккупированных территориях и транзит газа через них теперь невозможен. Оккупанты вмешиваются в технологические процессы и проводят несанкционированный отбор газа. Сообщение опубликовано на сайте ОГТСУ.

В ОГТСУ отметили, что "Новопсков" – первая из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через нее идет транзит почти трети газа (до 32,6 млн м³ в сутки) из России в Европу.

Компания подчеркнула, что не может контролировать активы, расположенные на оккупированных территориях. 

"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", – подчеркнули в сообщении. 

В ОГТСУ сообщили, что с 7.00 11 мая прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет.

"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", – отметили в ОГТСУ. 

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос приема газа на ближайшую физическую точку соединения "Суджа", расположенную на контролируемой Украиной территории, отметили в компании.

Как пояснил в Twitter глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, переместить нужный объем транзита в другую точку присоединения к Украине может российская сторона.

"Газпром" надлежащим образом уведомлен о том, что Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Газпром, газ, Луганская область, оккупация, НАК Нафтогаз, ГТС, транзит, Новопсков, война России против Украины, Юрий Витренко, российский газ, Оператор газотранспортной системы Украины
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