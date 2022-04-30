Кабмин переназначил Витренко главой "Нафтогазу" еще на год

Этим распоряжением правительство уполномочило первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлию Свириденко подписать с Витренко контракт и утвердило условия самого контракта.

Согласно документу, срок полномочий Витренко истекал 29 апреля, он продлен до 29 апреля 2023 года.

Контекст:

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной – 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис.